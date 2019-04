A los palentinos les cuesta viajar fuera en Semana Santa

La Asociación Palentina de Agencias de Viajes lleva años constatando que los palentinos son reacios a viajar fuera en Semana Santa, por lo que sí apuestan es por reservar, con mucha antelación, los viajes para el verano aprovechando las ofertas que encuentran.

Los palentinos no suelen viajar en Semana Santa, es un hecho constatado por los profesionales del sector ya que son unas fechas con un precios muy elevados, los destinos elegidos suelen ser nacionales y la coincidencia de las fiestas en todo el territorio nacional provocan una subida considerable de precios. Además este año la coincidencia de la celebración del Día de la Comunidad ha jugado en contra del sector que ha visto cómo en lugar de la posibilidad de ofertar dos viajes en dos puentes diferentes éstos se han concentrado en un sólo viaje.

Las agencias palentinas, que no han sufrido una crisis tan importante como otros sectores, ya que los palentinos han seguido viajando, eso sí, reduciendo los días, ahora lo que sí están viendo cómo se retoma la costumbre de reservar con aticipación los viajes de verano para aprovechar las ofertas y descuentos existentes. Al contrario que otros sectores la llegada de internet no les ha afectado de forma negativa, de hecho ahora los clientes llegan con las ideas más claras en cuanto destinos y posibilidades, a precios cada vez más similares, pero respaldados por una seguridad que en las redes no encuentran.