Ángel Lavín, condenado a 3 años y 6 meses de cárcel

El ex presidente del Racing, Ángel Lavín 'Harry', ha sido condenado a 3 años y 6 meses cárcel como autor de un delito continuado de administración desleal por la gestión que hizo durante más de un año al frente de la entidad.

En el fallo al que ha tenido acceso la Cadena SER, el juez asume la petición de penas planteada por la acusación particular que han realizado los ex jugadores del Racing liderados por el también ex presidente del club, Manuel Higuera, y por AUPA, los pequeños accionistas.

En la sentencia, el juez condena a Lavín al pago de una indemnización de 216.400,2 euros al Racing, en concepto de daños y perjuicios ocasionados.

Sentencia contra la que cabe recurso de apelación en el plazo de 10 días.