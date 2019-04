García Egea ve en la división de los que "creen en la unidad de España la única esperanza de Sánchez para gobernar"

El secretario general de PP, Teodoro García Egea, ha advertido de que la "única esperanza" que tiene Pedro Sánchez para continuar en La Moncloa pasa por la "división de los que creen en la unidad de España", por lo que ha alertado sobre las "consecuencias" que tendría la dispersión del sufragio sobre el país al dar continuidad a un partido que está fraguando "una crisis económica", "la destrucción del empleo del futuro" y el "incumplimiento del déficit".

"Tenemos que hacer entender a partidos como Ciudadanos y Vox y a todos los que se presentan dentro del espectro centro-derecha que el enemigo de España se llama Pedro Sánchez y que el PP lo único que hace es tratar de mantener la unidad de España, de mantener la coherencia en las políticas que han llevado a generar empleo y oportunidades", ha explicado, para puntualizar que los 'populares' solo quieren "aglutinar" a aquellos que creen en la "libertad de Educación", a los que hay que mirar "al futuro y no al pasado".

García Egea, que ha participado en un acto de respaldo a los candidatos 'populares' al Congreso y al Senado por esta provincia y donde ha estado acompañado por el secretario regional, Francisco Vázquez, y el candidato a la Alcaldía, Pablo Pérez, ha subrayado que la "única esperanza" que tiene Pedro Sánchez para "seguir en La Moncloa" pasa por la "división de los que creen en la unidad de España, en los impuestos bajos y en la España rural".

Para el secretario general de PP, el presidente del Gobierno solo quiere "generar dudas en aquellos que deberíamos estar unidos", argumento con el que ha explicado la convocatoria de elecciones en estos momentos. "Si queremos unir a España, debemos unir el voto. No hablo de voto útil, hablo de voto por España, que cada uno vote a quien quiera pero que sepamos las consecuencias de dividir y fraccionar el voto", ha continuado.

No obstante, el 'popular' ha apelado a que la única papeleta que va a hacer presidente a Pablo Casado "es la del PP", el resto "es una lotería". "Estamos en una encrucijada porque Sánchez sabe que se la juega y si depende de independentistas, de Bildu, de PNV y de Podemos, será presidente como ayer se demostró con la aprobación de esos reales decretos de los viernes negros, del recrote futuro, del déficit y de la pobreza", ha zanjado.

PSOE, ESPECIALISTA EN PRECINTAR OBRAS

Durante su intervención, por algo más de 20 minutos, García Egea ha reconocido a Sánchez y al PSOE que son expertos "en apropiarse cosas que no han hecho", en atribuirse logros "que no son suyos", "como su famoso libro", sus "cuestiones académicas" y las obras que el PP inicia, pero que luego "son los socialistas los que vienen a precintarlas".

"Somos los únicos que tenemos un proyecto serio y el valor seguro de haber Gobernado, así que, por una vez y sin que sirva de precendente hagamos caso a Pedro Sánchez en ese lema diseñado por Susana Día y haz que pase a la oposición y que no vuelva", ha ironizado para sentenciar que es necesario que "pase pronto esta pesadilla" porque, a su juicio, lo que se está fraguando es una "crisis económica", la "destrucción del empleo del futuro", y el "incumplimiento del déficit" de un Gobierno que "no sabe donde va", "no tiene proyecto" y "no puede gobernar solo".

PACTO ANDALUCÍA

Además, García Egea no ha descartado que el PP pueda gobernar tras el 28 de abril llegando a acuerdos como el alcanzado en Andalucía con Cs y con Vox pero sin perder "los principios y valores" de los 'populares'.

"Nosotros queremos tener un gobierno del PP y ministros del PP y si puede ser alguno de Segovia, pues también", ha aseverado el 'número 2' de los 'populares', que ha precisado que es a lo que aspira el Partido Popular en la campaña electoral que arrancará la próxima semana para la cita electoral del 28 de abril.

Asimismo, ha recordado que el PP ha dado muestras de "cómo pactar" y ha puesto como ejemplo de ello el acuerdo de Gobierno alcanzado en Andalucía "liderando a Cs y Vox", por lo que no descarta que en España se pueda hacer lo mismo que hizo en la Comunidad andaluza "pero siempre manteniendo los valores y principios" de los 'populares'.