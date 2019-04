"Devolved a Coco": Una familia de Baeza pide a una protectora de animales que les devuelvan su perro perdido

“Devolved a Coco”, ese es el hastag con el que decenas de usuarios están pidiendo en redes sociales que se devuelva a su dueña un perro perdido en Baeza. El animal se perdió en la zona de las Montalvas el 21 de marzo entre las 8 h y las 14 h. Su familia comenzó a buscarlo, aunque no interpuso denuncia hasta el 2 de abril, cuando vieron que la protectora Al Bayyasa de Baeza, anunció que habían encontrado al cachorro “plagado de pulgas”, según la protectora, y que se encontraba en sus instalaciones. No tenía chip de identificación porque, dice la familia, no llegaba a los tres meses.

Se dirigieron hasta la protectora donde les dijeron, según la familia, que el animal ya había sido adoptado y enviado a una familia a Alemania. Les espetaron que el animal no se “encontraba en condiciones”; algo que la familia de Coco puede desmentir mostrando imágenes. Además, no se han cumplido los plazos que estipula la Ley para darlos en adopción. “Un animal tiene que permanecer en el refugio, al menos 21 días en el caso de que tenga chip. Es de 10 días si no lo tienen”, según la Ley cuentan desde las protectoras Tara y Felican de Baeza y Úbeda.

La protectora de Baeza asegura que el animal estaba abandonado y en mal estado, que no lo han buscado. Señalan que el animal está en acogida, que no ha sido adoptado, aunque tenía a una adoptante dispuestas. Subrayan que no les consta que haya ninguna denuncia y que está dispuesta a devolver al animal una vez que demuestren que el animal es suyo.