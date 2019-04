Una reflexió sedentària

Coses que no formen part de la campanya electoral: Menys de la meitat dels valencians fan exercici de forma regular. Un 7% de les morts en el món estan relacionades amb la inactivitat física. El mateix estudi del qual ixen eixes dades, de l'Institut de Biomecànica encarregat per la Generalitat, diu també que no es dóna importància suficient a l'educació física a les escoles i que quan acaba l'ensenyament obligatori la gent deixa de fer esport. D'això no es parla en campanya. D'això no es parla.