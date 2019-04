Soro: "Me veo en el Real Zaragoza la próxima temporada"

Es, sin duda, una de las pocas buenas noticias que deja la temprada. La irrupción de Alberto Soro ha sido un soplo de aire fresco para el Real Zaragoza, un futbolista que es presente y futuro importante para el club. Con 20 años recién cumplidos es uno de los fijos en los esquemas de Víctor Fernández.

SU TEMPORADA-"No me esperaba estar aquí a principio de temporada, pero con el trabajo me he ehcho un hueco. Me costó bastante entrar en dinámica del primer equipo y ahora estoy muy a gusto y con confianza. Este es un año de aprendizaje, pasar del juvenil a segunda división es muy complicado. Imanol me dio la opotunidad y he tenido la surte de quedarme aquí".

VICTOR FERNANDEZ-"Me ha transmitido mucha confianza que alguién tan joven como yo es lo que necesita. Estoy muy contento con el trato que me da e itento devolvérselo en el campo cada día que juego".

ZAPATER-"Es un ejemplo para mí. De mí pueblo, zaragocista, que siente los colores como el que más. Intento reflejarme en él en todo lo que hace tanto dentro como fuera del campo".

SU FUTURO-"Por supuesto que me veo en el Real Zaragoza la próxima temporada. Soy zaragocista, he crecido aquí y el club me ha dado la oportunidad de hacerme profesional. Siento los colores del Zaragoza desde pequeño".

PERMANENCIA-"Debemos pensar partido a partido. Es cierto que tenemos una cierta ventaja y si sumamos bastantes puntos seguidos aumentará la distancia. Tenemos que ir semana a semana como hemos intentando ir haciendo a lo largo de la temporada"-

Pensando en Cádiz

Víctor Fernández ha comenzado a preparar la visita del próximo lunes a Cádiz con la ausencia de los lesionados: Dorado, Benito, Grippo y Toquero. Por su parte, Papu sigue trabajando en el gimnasio en la mini pretemporada que va a realizar, tras regresar de Georgia, con el objetivo de estar en condiciones para el último fin de semana de este mes de abril.