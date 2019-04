El 40% de los hombres cree que la violencia sexual no existe o es poco frecuente

Acoso, abuso o agresión sexual. Un 28 % de las mujeres aragonesas, unas 103.000, han sufrido alguno de estos tipos de violencia. En su mayoría son jóvenes, menores de 30 años, que no denuncian. Los casos se dan, sobre todo, por parte del marido o de la pareja. Y otro aspecto preocupante: El abismo entre hombres y mujeres en cuanto a la percepción que se tiene de la violencia. Santiago Boira, investigador responsable de los estudios explica que "el 40 % de los hombres piensa que la violencia ejercida contra la mujer no existe o es poco frecuente". A esa percepción contribuyen aspectos como "que el 77 % de las mujeres no pidieron ayuda después de la agresión, lo que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad y como sistema de soporte a quien sufre violencia ". Boira explicaba que el miedo es el principal motivo para no denunciar. Y además"para muchas mujeres el principal problema viene cuando ponen la denuncia. Se tienen que enfrentar a procesos largos, muy tediosos, en los que además se cuestiona constantemente su credibilidad", asegura. Y es que continúa extendida la percepción de que una parte importante de las denuncias son falsas. El 41 % de ellas, según el estudio.

MAYOR INVERSIÓN Y MÁS RECURSOS

Los resultados de estos dos estudios exigen a las instituciones más trabajo en prevención y mayor inversión en recursos."Nos preocupa que no se denuncia. Ahí debemos incidir, sobre todo en materia de prevención. También en atención posterior", explica Natalia Salvo. La directora del Insituto Aragonés de la Mujer también una apuesta por la educación sexual. "Los jóvenes tienen falta de información y falta de conocimiento y unos patrones en torno a la sexualidad perversos. La educación afectivo- sexual tiene que entrar en el sistema educativo. Ahora los jóvenes se educan con la pornografía, que representa escenas de violencia sexual contra las mujeres ", reflexiona



Los estudios, se han realizado con 1000 personas, 510 de ellas, mujeres en cumplimiento del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género.