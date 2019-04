No quiero compensación de ningún tipo, solo que esto no vuelva a pasar

"No quiero compensación de ningún tipo, lo único que quiero es que esto no vuelva a pasar. Ya no hay compensación posible".

Con la voz entrecortada, Ana Almécija, hija de la mujer que falleció este martes en Urgencias de Torrecárdenas tras esperar dos horas sin recibir atención médica, ha recordado en el informativo 'Hora 14' de SER Almería cómo se desarrollaron los acontecimientos que propiciaron el triste desenlace.

"Ella estaba en una residencia recuperándose porque no tenía mucha movilidad, no podía andar. Me llamaron para decirme que la iban a mandar en ambulancia a Torrecárdenas y que fuera mi padre a estar allí, porque yo estaba trabajando. Llegó la ambulancia con un servicio médico, pasó por triaje y la dejaron en la sala de espera. Mi madre no contestaba desde el principio y mi padre pensaba que estaba dormida. Eso fue sobre las doce del mediodía. Cuando llegué de trabajar a las dos me di cuenta de que ella no estaba respirando. Avisé a las enfermeras, se la llevaron a reanimación y a los cinco minutos salieron diciendo que había muerto".

Esa misma tarde, Ana Almécija puso una denuncia en el juzgado de guardia. Según ha explicado, tanto Manuel Vida, director gerente de Torrecárdenas, como Juan de la Cruz, delegado de salud, se han puesto ya en contacto con ella. "Me han dicho que va a haber una investigación, para que esto no vuelva a pasar, y me han dado el pésame".

La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez, también ha lamentado la muerte de la mujer. "Se ha abierto una investigación para saber qué ha pasado. Estamos en contacto con la familia para qué sepan al momento qué es lo que ha ocurrido", ha dicho en declaraciones a los periodistas.

Sánchez ha recordado que a su llegada a las Urgencias de Torrecárdenas, la mujer fue evaluada. "Se hizo su triaje y estaba a la espera de que la atendiera un especialista. Hay una investigación y tampoco estaba allí; no quiero hablar más sin que lo vean los profesionales y la gente que estaba allí y saben qué pasó".