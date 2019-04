Las novedades de la 59 edición de FERCAM de Manzanares

Este jueves se ha presentado el cartel anunciador de la 59 edición de la Feria Nacional de Campo, FERCAM, que cada año se realiza en la localidad ciudadrealeña de Manzanares. Un cartel realizado por la artista manzanareña, Virginia Caro, quien ha elegido, como fondo, un paisaje agrícola con algunos de los productos típicos de la huerta manchega.

Además, en este cartel, se ha incluido parte de un poema de Antonio Machado. En concreto, el dedicado a la mujer manchego. Sin embargo, lo más novedoso, está en los logos de los colaboradores, ya que, por primera vez en 59 años, el Gobierno de España va a colaborar en esta cita.

Esta colaboración será a través de la organización de actividades enfocadas al sector de alimentación y con el objetivo de poner en valor los productos españoles, tal y como ha afirmado Pablo Camacho, concejal de ferias comerciales de Manzanares, en declaraciones a SER Valdepeñas.

Asimismo, Camacho ha confirmado que "el Gobierno de España no participa económicamente porque los presupuestos de este año no han sido aprobados y, en los anteriores, no se contemplaba".

No obstante, desde el consistorio de Manzanares se espera que para la próxima edición el gobierno central pueda participar en lo económico, aportando parte del presupuesto de esta Feria Nacional del Campo.

Incremento ligero de presupuesto

También, el propio Camacho ha adelantado que se va a contar con un presupuesto de 282.000 euros, lo que supone un ligero incremento cercano a los 2.000 euros con respecto a la pasada edición.

Además, en cuanto a la participación, de momento se ha completado hasta el 90% del espacio expositor. Un porcentaje que se traduce en 187 expositores, aunque, Camacho ha adelantado que "nuestra intención es volver a sobrepasar los 200 como en ediciones pasadas".

Una edición en el que se apostará por la promoción de los diferentes productos del campo de Castilla-La Mancha en un programa de actos en el que "ya estamos trabajando", ha concluido.

AUDIO | Escucha la entrevista completa