Rafa Mir: "Es muy complicado comprender lo que nos está pasando"

Con la llegada de Pepe Mel hemos mejorado fuera, pero empeorado en casa, ¿curioso?

Yo he visto una gran mejoraría con el cambio de entrenador, aunque los resultados no son los esperados, pero el trabajo está ahí. Nos ha dado unos muy buenos conceptos y las sensaciones son mucho mejores.

A pesar de no ganar, en los últimos partidos se estuvo cerca, pero siempre falta algo: ¿mala suerte?

No estamos teniendo nada de suerte, pero no ahora, sino durante todo el año. Hemos tenido múltiples acciones donde puedes marcar y no lo haces, pero el rival sí aprovecha las suyas y entre eso y los fallos arbitrales con una serie de acciones en contra nuestra, notas que no tienes esa pizca suerte que te hace estar arriba. Pero la suerte es algo que nos está faltado todo el año ya que siempre hemos estado remando con cosas en contra, desde primera jornada. Nadie nos ha dado nada y ningún fallo ha sido a favor nuestro y sí en contra. Es algo increíble no haber tenido nada de suerte.

Otros compañeros hablaron de los errores arbitrales, pero han sido mucho más los propios, ¿no cree?

Está claro que nosotros somos los que no hemos estado al nivel que se esperaba. Todo el mundo esperaba más y no hay que esconderse para reconocerlo. Todavía queda tiempo para poder darle la vuelta a esta situación, pero somos conscientes de que es complicado. Nos vamos a engañar a nadie, pero, por nosotros y por la afición, tenemos que seguir trabajando hasta el final para intentar levantar esto.

Una de las cosas que han llamado la atención es que los delanteros han fallado mucho.

Cuando las cosas van bien chutas mal y la metes por la escuadra, pero cuando es al contrario le das fantástico y entre paradones y que unas van por fuera pues no entran.

En los dos últimos partidos, malas primeras partes y en las segundas, cuando mejor estas, no te da para ganar.

Es complicado y se te queda la sensación global de que por unas acciones o por otras no logras ganar. Es complicado poder estar arriba sin sumar de tres en tres; no se puede decir mucho más.

Lograr en diez jornadas lo que han logrado hasta ahora no imposible, pero casi.

Vamos a intentarlo porque quedan muchos puntos en juego, aunque reitero que sabemos que es complicado. A pesar de ello tenemos que aceptar nuestra situación, luchar hasta el último segundo. Nos ha podido la presión por todo lo que se había hablado esa presión no nos ha venido bien seguir trabajando esto deporte profesional las cosas no salen como uno quiere.

Próximos dos rivales son de los arriba, Oviedo y Cádiz.

Este equipo ha demostrado que ante los de arriba de la clasificación hemos sacado muchos puntos. Tenemos que ser duros y afrontar estos partidos sin miedo para ir a por todas.

Mal en lo grupal con Las Palmas, pero en lo personal ha sido una gran temporada.

Cuando estás en una mala racha con tu club te repercute en todo y aquí nadie se salva. Lo único que me queda es seguir trabajando fuerte por el bien de Las Palmas y para ir a la selección, donde he estado con grandes futbolistas. Es otro estilo y otra dinámica y es difícil decir por qué funciono en el equipo y en la selección, pero no a nivel grupal.

En cuanto a su futuro, ¿qué sabe?

Estoy tranquilo porque ya le he comunicado a mi agente cual es mi idea. Pertenezco al Wolverhampton y tendré que hablar con ellos para buscar la mejor solución para todos, pero ahora mismo no pienso en eso y sí en el día a día para intentar ayudar al equipo y selección. Ya nos sentaremos cuando la temporada termine.