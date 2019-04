Fallece un histórico de Las Palmas: Ernesto Aparicio, 'El capi'

Día triste el de este jueves para todos los aficionados y simpatizantes de la Unión Deportivas Las Palmas puesto que ha fallecido uno de sus ex jugadores y empleados históricos, Ernesto Aparicio Betancor (6 de abril de 1936), que nos deja a la edad de 82 años.

En la entidad grancanaria comenzó a realizar sus primeros pasos en los filiales, consiguiendo destacar en Las Palmas Atlético, lo que le valió para conseguir debutar con los ‘mayores’ el 28 de diciembre de 1958, frente al Atlético de Madrid. Aparicio contabilizó 288 partidos oficiales en los años 50, 254 de Liga y 34 de Copa del Generalísimo, convirtiéndose en uno de los capitanes más importantes y emblemáticos en la historia del club.

Su retirada como jugador profesional con la UD Las Palmas se produjo en el año 1970, terminando su carrera deportiva en el fútbol sudafricano, regresando posteriormente a la dinámica de la Unión Deportiva como masajista y utilero hasta 2003, que se desvinculó definitivamente de la entidad.

El presidente de la asociación de ex jugadores de la UD Las Palmas, Roque Díaz, aseguró en la web de la entidad que "se ha ido uno de los grandes, no sólo como deportista, sino sobre todo como persona. El capi sentía un enorme cariño por los colores de la UD, los amaba con locura, esa era su gran fortaleza. Le agradecemos mucho a Aparicio todo lo que hizo por nosotros, por los jugadores. Siempre estaba ahí, para lo que precisáramos. Yo le tengo que agradecer mucho todo lo que hizo por mí cuando, tras una intervención delicada a la que me sometí, no dejó de preocuparse ni un momento hasta que me recuperé del todo".

La UD Las Palmas transmite “su más sentido pésame por el fallecimiento de Aparicio a familiares, amigos y allegados”.