Iván Labrado, otra vez a los mandos del Leganes FSF

Iván Labrado volverá a sentarse en el banquillo del Leganés FSF (12º, 19 puntos) para dirigir los últimos siete partidos de Liga Foro 16 feminismo e intentar certificar la permanencia de las pepineras en la máxima categoría nacional del fútbol sala femenino.

Tras la destitución de Ángel Gamella, el club ha buscado a alguien que conoce perfectamente lo que significa el Leganés, no en vano ascendió al equipo. "No podía decir que no. Lega es mi casa y Lega es mi familia. Daré todo lo que soy para tratar de ayudar a mejorar esta situación y pondré toda mi capacidad de trabajo y todo mi talento a disposición de las de siempre, de las jugadoras, porque como siempre... ", ha dejado claro en declaraciones a la web oficial.

Su primera prueba será el próximo sábado en Sabadell (Pavelló Nord, 16:00 horas), ante el colista de la categoría, el CFS Femisport-Nou Escorial (16º, 1 punto) que aún no conoce la victoria.

De los encuentros que quedan, además del desplazamiento contra el farolillo rojo también se visitará a los otros equipos en situación crítica como el Viaxes Amarelle (14º, 13 puntos) o A.D. Sala Zaragoza F.S. (15º, 12 puntos).