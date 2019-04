"La velocidad nos viene bien"

Las tres victorias consecutivas de Montakit Fuenlabrada (10-15) si bien no le han alejado todo lo que pudiera parecer del descenso le han permitido no caer en el pozo además de asentarse en su juego y confianza.

🗣️@CaptainBellas 🗣️



👉“En esta Liga Endesa todos los objetivos están carísimos”



👉“En el hotel de Lugo desayunamos con los aficionados, nos peleábamos a ver quién metía las tostadas antes en el tostador. Eso habla de la unión del club con la afición”https://t.co/dvcZEClynG pic.twitter.com/uZI6A3IQWh — Montakit Fuenlabrada (@BFuenlabrada) 3 de abril de 2019

“El punto de inflexión ha sido la llegada de Jota. La dinámica de entrenamientos está siendo muy buena y estamos siendo capaces de trasladarlo a los partidos. Mucha gente involucrada haciéndolo bien y sacando victorias”, ha resumido Tomás Bellas.

Cree también que el cambio de estilo de juego es más acorde con la composición de la plantilla. “Tenemos gente con talento y con presencia física en ataque. Puede ser EJ Rowland, Chris, Paco… creo que esa velocidad nos viene bien”.

Los triunfos fuenlabreños han venido acompañados de otras buenas rachas de equipos de abajo. “Eso habla muy bien de la Liga Endesa. Creo que está carísimo todo: mantenerse, ir a play-off. Parecía que el Breogán estaba muy tocado la semana pasada después de ganarles allí y a continuación vencen en Badalona; el Granca gana claramente al Valencia… está todo muy apretado, ¡y qué bonito, ¿no?!”, explicaba.

La siguiente cita es en el Coliseo de Burgos contra San Pablo (domingo, 17:00 horas) “Ellos vienen de perder en casa y supongo que habrá sido un palo, por tanto hemos de esperar que quieran levantarse de inmediato contra nosotros. Si ya de por sí el ambiente en Burgos es dificilísimo porque tienen unos aficionados estupendos, pues en esta situación será aún más complicado” aventuraba.

Pero si hay una afición a destacar, la fuenlabreña ocupa, sin duda, las primeras plazas, como se vio en Lugo. “Desayunamos con los aficionados, nos peleábamos a ver quién metía las tostadas antes en el tostador. Eso habla de este club, de la unión con la afición, la cantidad de gente que se desplazó a Lugo haciendo un esfuerzo económico para apoyar al equipo en los momentos difíciles. Eso es de valorar. Yo cuando vengo a los partidos en casa no me dicen “eh, qué pasa”, sino que me dicen “Tomás, mucha suerte”. Y yo también sé quién me lo está diciendo y cómo se llaman en muchos casos. Está unión es fundamental y muy positiva. Así que les invito a ir a Burgos y que se les oiga en el partido del domingo” concluía.