Piden la dimisión del consejero de Sanidad por no construir un centro de salud en Fuenlabrada

El pleno municipal de Fuenlabrada ha aprobado este jueves solicitar la dimisión del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, por no haber construido el centro de salud de El Vivero, a pesar de estar el suelo cedido desde hace 11 años.

El Ayuntamiento viene reclamando esta infraestructura y el pasado mes de noviembre, el pleno aprobaba una moción pìdiendo la necesidad urgente de su construcción. En ese texto se daba tres meses de plazo para que comenzaran las obras o de lo contrario se pediría la dimisión del consejero, algo que ha ocurrido hoy con los votos a favor de todos los grupos municipales, excepto del PP que se ha abstenido. La Comunidad de Madrid anuncia que estará en funcionamiento en 2021, pero para la mayoría del pleno, cree que un plazo más no es razonable.

El portavoz popular, Sergio López, ha justificado la abstención de su formación alegando que en la moción de noviembre, que ellos mismos aprobaron, precisaron que solo estaban a favor de la construcción, pero no de pedir la dimisión del consejero, algo que considera una “utilización retorcida y de una bajeza enorme”.

López asegura que también habría que pedir la dimisión de Manuel Robles, ex alcalde fuenlabreño, por las promesas hechas en muchas ocasiones e incumplidas, como la peatonalización de la calle Leganés o la revitalización del centro. Promesas como las del ex ministro José Blanco, diciendo en la ciudad que se iban a soterrar las vías del tren, cosa de la que nunca se supo más.

El alcalde fuenlabreño, Francisco Javier Ayala, ha recordado al PP su apoyo a la moción en la que se anunciaba la petición de dimisión. Recriminó a López que anunciará la colocación de la primera piedra para junio de 2017 y luego no se produjera. “Cuatro presidentes regionales prometiendo este centro de salud” y lo que no puede ser, según Ayala, es que ahora la candidata regional popular diga que lo va a construir.

En la misma línea, aunque con matices, se han expresado el resto de formaciones políticas. Ruth Pascual, concejala no adscrita ha hablado de las las promesas incumplidas y ha criticado que la actual candidata popular a la Comunidad haya vuelto a anunciar este centro como un compromiso electoral. Isabel Déniz, concejala de Ganar Fuenlabrada, ha recordado la masificación en los centros de salud del Naranjo y calle Francia por no estar construida la nueva equipación.

La portavoz de Ciudadanos, Patricia de Frutos, recordó que 40 años de gobierno del PSOE y 20 del PP en la Comunidad no han conseguido que reivindicaciones como ésta se hagan posibles, a pesar de que “los vecinos pagan sus impuestos”, pero no reciben los servicios.El concejal de Sanidad y portavoz de La Izquierda Hoy, Óscar Valero, espera que se reconozca la “total dejación” de la consejería de Sanidad que esconde detrás un castigo a las ciudades no afines ideológicameante.

En junio de 2018 el gobierno regional aseguraba que los trámites del nuevo centro de salud del barrio El Vivero estaban siguiendo “los plazos previstos” y que los trabajos se iniciarían en los meses siguientes.