El futuro de Unidas Podemos en Toledo está en aire

IU mantiene que el acuerdo con Podemos para concurrir a las municipales en Toledo sigue vigente. Su cabeza de lista, Txema Fernández, aspira a cambiar el modelo de ciudad y no se cierra a futuros pactos con el PSOE con tal de que no gobierne la derecha. Eso si, desde Podemos, Pedro Labrado (el numero 3 de esa confluencia) advierte: si no lo valida su asamblea, no habrá lista única. Tampoco descarta querer encabezarla.

En su primera aparición pública tras ser proclamado ayer por "abrumadora mayoría" Txema Fernández se propone que la confluencia sea un instrumento útil de transformación. Preguntado por si estaría dispuesto a entrar en el gobierno como hasta ahora ha ocurrido con Ganemos decía que su objetivo es que no gobierne "la derecha que viene, excluyente, liberal, que solo bonifica a las empresas"

Dice que no le gusta el modelo económico de la ciudad centrado únicamente en el turismo de fin de semana, con plazas públicas "privatizadas" con establecimientos hosteleros, ni el proyecto de Puy du Fou que no garantiza la calidad del empleo o el respeto medioambiental, ni cómo se gestiona el tráfico o la falta de industrialización y el trabajo precario.

Fernández sustituye a Mateo en el número 1 de la confluencia, algo que, aseguran en IU, no les va a pasar factura en las urnas ni causará desmotivación entre sus votantes. El número 2, también de IU, sigue siendo Olga Avalos. Podemos ocuparía los puestos 3 y 4, hasta la fecha, con Pedro Labrado y Helena Galán como nombres decididos por la agrupación morada. Según Mario Gómez, coordinador provincial, eso va a seguir siendo así, salvo que Podemos decida cambiar sus nombres. Y aquí viene la "disputa" En declaraciones a la SER, Pedro Labrado, que ganó las primarias de Podemos Toledo e iría de número 3 en la confluencia, pide que se espere a que estos cambios de nombres sean aceptados por la asamblea morada que aceptó a Javier Mateo como número 1 pero no al nuevo elegido por IU. Aunque el acuerdo entre ambos partidos hablaba de puestos y no de nombres, Labrado cree procedente que también ellos opinen. Preguntado si él mismo podría postularse, dice "yo no descarto nada" Tampoco le consta que Helena Galán, actual concejal de Ganemos, se caiga de la lista siguiendo el ejemplo de Mateo.

El día 17 tiene que quedar conformada la lista definitiva con la que irán a las elecciones en Toledo. El próximo martes, IU decidirá en Olias del Rey cómo queda la suya tras la salida de Fernández, actualmente concejal junto a Jorge Vega.