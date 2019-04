Javier Sánchez Serna: "Hay una parte de los poderes económicos que trabajan para que Unidas Podemos no esté en el Gobierno"

El salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Empresa de Cartagena ha acogido el acto central de campaña de Podemos en la Región de Murcia para las próximas elecciones generales del 28 de abril.

En este encuentro de cargos públicos y candidatos y candidatas de Podemos con simpatizantes de la formación participaron el cabeza de lista de Unidas Podemos para el Congreso de los Diputados por Murcia, Javier Sánchez Serna, junto a los también candidatos y diputados Ione Belarra y Rafa Mayoral, y la candidata al Senado, María Belén Fernández.

En este marco, Sánchez Serna advirtió que "ninguna cloaca ni ningún mercenario va a parar el cambio político en este país. Cuando llegamos a las elecciones del 20D, se encendieron todas las alarmas. Estamos conociendo la punta del iceberg: policías que fabricaban pruebas falsas para que un periodista mercenario las publicase y que tratase de desmotivar a nuestro pueblo. Tenían miedo, pero no de nuestros diputados y diputadas, sino de nuestra gente, de nuestro pueblo. Esos mismos urdieron en 2016 un plan para que no entrásemos en el gobierno y trataron de favorecer un gobierno PSOE-C's. Hay una trama que trabaja activamente para que el cambio político no llegue a España".

El diputado Rafa Mayoral destacó en cuanto al escándalo provocado tras la salida a la luz de la conspiración contra Podemos, Mayoral aseguró que "Esto no es una película de buenos y malos. Esto va mucho más allá. Va de la gente que echa a los trabajadores de sus casas, de quienes se cargan los servicios públicos, de sectores económicos que están preocupados por perder sus privilegios".

También intervino en el acto la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, quien ha destacado los incumplimientos del Gobierno, cuya acción más social siempre ha venido forzada por el grupo Unidas Podemos. "Pedro Sánchez prometió publicar la lista de defraudadores fiscales. No lo hizo porque quizás había alguien de la Casa Real".

El acto fue presentado por la candidata a la Alcaldía de Cartagena por Unidas Podemos Izquierda Unida Equo, Pilar Marcos, quien destacó la lucha realizada por el medio ambiente para denunciar el estado en el que ha quedado el Mar Menor, junto a los parajes y entorno de la ciudad portuaria. Además de los candidatos al Congreso y Senado, en el acto también han intervenido el candidato a la presidencia de la Región de Murcia, y los cabezas de lista de los municipios de Murcia, Gines Ruíz, y de Lorca, Francisco Campos.