Álex Bergantiños: "Necesitamos sentir lo que es una victoria cuanto antes"

La derrota en El Sadar dejó al Deportivo fuera de los puestos de descenso por primera vez en siete meses. Un duro valapalo que aleja el objetivo un poco más si cabe. Este martes, en la previa del primer entrenamiento de la semana, Álex Bergantiños atendió a los medios en Abegondo y reconoció que el equipo está en un "momento difícil de la temporada. Necesitamos sentir lo que es una victoria cuanto antes, para revertir la situación".

El futbolista de la Sagrada Familia afirmó que lo que cuenta ahora es precisamente eso: sumar 3 puntos independientemente del cómo. "Al final lo que importa en el fútbol es ganar y llevamos mucho sin hacerlo. Cuando estás en una dinámica así negativa necesitas esa victoria independientemente de cómo sea el juego". Y se refirió al encuentro ante Osasuna: "El otro día el equipo hizo mejor partido de lo que dice el resultado. Cuando estás en mala dinamica de nada sirve el juego y hay que cambiar resultados. Tenemos que hacer lo que sea para ganar el domingo y que cambie la racha de una vez".

Incidiendo en ese último partido, Álex apuntó que "nosotros estamos en el momento más débil y quizá esos golpes lo acusamos más. Hay que intentar ser fuertes mentalmente, mirar hacia delante, trabajar duro y darle la vuelta".

Álex no ocultó que el rendimiento individual ha bajado y, "sobre todo, cuando el colectivo no acompaña. En Segunda todos tenemos un nivel similar, de ahí la igualdad de la categoría. Todo luce más o menos en función del colectivo". En esa línea, el centrocampista coruñés aseguró que "facer contas ou pensar en obxectivos a curto prazo e prexudicial. Non nos vai facer ningún ben falar do que puido ser, do momento no que estamos agora na clasificación ou das expectativas que había no grupo".

Por último, el capitán se refirió a José Luis Martí y resaltó del nuevo técnico "las ganas con las que llega. Eso siempre refresca un vestuario en los malos momentos".