LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA #55. EMISIÓN 21/04/2019

ARTISTA: FLEETWOOD MAC

CANCIÓN: DON´T STOP

AÑO: 1977

HISTORIA: LA CANCIÓN QUE HIZO PRESIDENTE A CLINTON EN 1992

VIDEO: DON´T STOP - FLEETWOOD MAC

Estamos ya en plena campaña para las elecciones generales en España. Pero LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN no se va a meter en ese berenjenal porque, aunque nos guste la política, queremos que este programa sea multicolor y guste a todo el mundo, sea de la tendencia que sea. Y para ello, no nos vamos a complicar la vida, nos alejaremos de las procelosas aguas de la política española actual y nos trasladamos, como tantas veces antes, a los Estados Unidos, en esta ocasión a las elecciones presidenciales del 92.

Los años ochenta habían sido los de la revolución conservadora en América, con un largo periodo en el que gobernaron dos presidentes del partido republicano: Ronald Reagan del 80 al 88 y George Bush padre del 88 al 92. Ese duro ciclo se hizo eterno para la progresía norteamericana y para el partido demócrata, que tuvo que esperar 12 años para que uno de los suyos ocupara la presidencia. Un desconocido político de Arkansas, Bill Clinton, sería el encargado de protagonizar el esperado relevo.

Con él, toda una generación pretendía alcanzar el poder. Era la generación de los baby boomers, los que habían nacido en los años cuarenta y habían crecido en los años sesenta escuchando discos de rock, la nueva cultura norteamericana que había conquistado el mundo. A la altura de los años noventa ya habían alcanzado la madurez suficiente y ya estaban preparados para llegar a lo más alto. La ocasión se presentó en las elecciones presidenciales de 1992.

Fotos cortesía José Ibarra

Las viejas figuras políticas del anterior ciclo conservador eran, precisamente, eso: viejos. Ronald Reagan había sido un actor de segunda fila en el Hollywood de los años cuarenta; George Bush era un político insulso y sin carisma alguno. Ambos representaban referencias culturales caducas, de antiguas películas en blanco y negro de la segunda guerra mundial o de cowboys trasnochados. Una imagen a olvidar y enterrar. Bill Clinton aprovechó esa desventaja de sus anticuados contrincantes para presentarse como alguien moderno y rompedor. Y su gran aliado fue el rock´n´roll, que también había crecido, se había hecho mayor y reclamaba su lugar en el mundo de los adultos. Clinton tuvo claro que necesitaba para su campaña una canción que representara a esa nueva generación, con un nuevo horizonte, un mensaje rejuvenecido y una nueva puesta al día. Pidió permiso a un grupo de rock que había obtenido un gran éxito en la América de los setenta, los Fleetwood Mac, que habían arrasado 15 años antes con su álbum “Rumours”, de 1977.

Y de ese álbum se escogió “Don´t stop (thinking about tomorrow”. Un tema que representaba eso mismo: no dejes de pensar en el futuro, el ayer ya se ha ido. No dejes de pensar en el mañana: pronto estará aquí. Yesterday is gone, yesterday is gone: el pasado ya no está, y no mires atrás: hay que mirar para delante. Un mensaje pegadizo y fácil de colocar; una canción que era además alegre, propositiva, asertiva, progresista. La canción hablaba de la superación de una ruptura amorosa, pero la letra se acoplaba también para un mensaje político de esperanza y de cambio. Perfecta para la campaña, ideal para ilusionar a los votantes. Fue un acierto elegirla: ni habiéndola encargado le habría salido mejor la jugada a Bill Clinton. Obtuvo 45 millones de votos, cuatro millones de votos más que Bush y fue elegido presidente. En la ceremonia inaugural de su presidencia actuaron, cómo no, los Fleetwood Mac cerrando el acto con su canción. El rock´n´roll llevó en volandas a Bill Clinton a la Casa Blanca, lugar donde se quedó ocho años, hasta el año 2000. Parece que no le fue mal a América en los noventa: todo el mundo reconoce que la suya fue una buena presidencia, y en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN la recordamos con este “Don´t stop” de Fleetwood Mac.