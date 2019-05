Los contrastes en el Deportivo

El deportivismo ha vivido un fin de semana de contrastes. El equipo masculino cae en Lugo y complica sus opciones de play off. Escuchamos a Martí, Edu Expósito y Álex Bergantiños al término del encuentro. Lo analizamos con Miguel Pardo (Praza Pública) y Jorge Lema (Diario AS).

La alegría en esta ocasión la provocaron las chicas del Deportivo Abanca tras su ascenso de categoría en una campaña perfecta. Revivimos lo más destacado de su celebración en Carrusel Deportivo Coruña y con Rocío Candal y Pablo Zaballa disfrutamos del dulce momento del fútbol femenino. Cerramos programa con el repaso a la actualidad polideportiva.