Bóveda: "No me parece una opción lógica tirarse del barco ahora"

El lateral derecho del RC Deportivo Eneko Bóveda ha defendido las opciones del equipo gallego de acceder a la promoción de ascenso a pesar de la derrota del pasado fin de semana ante el CD Lugo (1-0) y ha considerado que "bajarse del barco" a dos puntos de la promoción, y con tres jornadas por delante, "no parece una opción lógica".

"De momento, no estamos descartados de nada, nadie nos dice que en cinco semanas no estemos todos abrazados y saltando y por tanto no me parece una opción lógica tirarse del barco ahora", arguyó en rueda de prensa.

El jugador del Deportivo afirmó que "todas" las "posibilidades" del equipo de acceder a la promoción de ascenso "pasan por ganar los tres partidos" que quedan.

"Parece que tendría poca vuelta atrás no sacar un buen resultado el lunes", señaló sobre el encuentro con el Mallorca en el estadio Abanca-Riazor.

El Deportivo se ha visto abocado a firmar un pleno de triunfos en las tres jornadas que quedan, pero en toda la temporada no ha conseguido una racha tan positiva.

"Es el momento de hacerlo y allá vamos", indicó el jugador vasco, quien, no obstante, optó por centrarse en la primera cita, ante el Mallorca.

Del conjunto balear dijo que "es un rival directo" que tiene "muchísima ventaja" respecto al Deportivo (seis puntos) a falta de tres partidos (nueve puntos).

"Creo que nos vamos a encontrar un partido muy parecido a lo que pudieran ser los ' + Char(39) + 'playoff' + Char(39) + ' teniendo en cuenta que su situación es muchísimo mejor que la nuestra", indicó Bóveda, quien precisó que, a pesar de esa renta, los mallorquines "no van a estar relajados".