Día de elecciones: Si yo tuviera una escoba...

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA #60. EMISIÓN 26/05/2019

ARTISTA: LOS SIREX

CANCIÓN: LA ESCOBA

AÑO: 1965

HISTORIA: DICTADURA Y DEMOCRACIA

VIDEO: SI YO TUVIERA UNA ESCOBA - LOS SIREX

Hoy, domingo 26 de mayo de 2019, volvemos los españoles a ser llamados a las urnas. Sé que estamos todos saturados ya de política, que llevamos unos meses de campaña en campaña y la gente está ya cansada. Hace un mes tuvimos las elecciones generales y ahora quedan las europeas, autonómicas y municipales de este superdomingo electoral. Una oportunidad para cambiar a nuestros políticos si no nos gustan o mantenerlos en sus puestos y premiarlos cuatro años más si es que estamos satisfechos. Y hoy en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN vamos a recordar un tiempo lejano en el que no había ni elecciones, ni democracia, ni cambios, ni nada: la dictadura de Franco. Y una canción que llamaba al equívoco, en la que había que leer entre líneas, como se decía entonces, para poder esquivar a la censura. Con su simpleza, su ambigüedad, su atrevimiento y su retranca, “La escoba”, de los Sirex, canalizaba con humor la frustración del españolito medio que anduviera fastidiado por cualquier cosa allá por 1965. Si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. No hay español que no la haya canturreado y todo el mundo cuando la escucha piensa hoy en los políticos a los que barrería si pudiera hacerlo.

Junto con Los Mustang, los Sirex eran el grupo de pop y rockanroll más célebre de la Barcelona de los años sesenta. Habían comenzado en el 59 y fue precisamente con esta canción con la que se hicieron famosos en el verano del 65. La letra era de una simpleza básica, sin grandes alharacas. La compuso un tal Laredo, y aunque no es exactamente ni una versión ni un plagio, sí que tiene algunas similitudes con una canción anterior norteamericana, “If I had a hammer”, “Si yo tuviera un martillo”, escrita en 1949 por un cantautor comunista, sí, un comunista norteamericano, el famoso Pete Seeger, quien tuvo además problemas legales por haber compuesto esta canción, condena de cárcel incluida, con el Comité de Actividades Antinorteamericanas en los años cincuenta. Aunque lo más probable es que la influencia de aquella canción llegara a España a través de la versión más comercial que hizo el trío compuesto por Peter, Paul & Mary en 1962 o quizá la de Trini López de 1964.

Mientras los americanos usaban martillos para hacer sonar campanas e intentar unir a la gente por todo Estados Unidos, aquí soñábamos con tener escobas para barrer lo que no nos gustaba. Éramos más flojicos, y más individualistas también. “Si yo tuviera una escoba” fue la canción del verano de 1965, pero como tantas obras artísticas publicadas en la dictadura, tuvo que sufrir la censura franquista. Molestaba al censor una sola palabra. La versión original escrita por Laredo contenía un verso que decía: ”… barrería bien profundo, todas cuantas cosas sucias se ven por los altos mundos”. Pero al clasismo de aquella dictadura de derechas eso no le pareció bien y lo hizo cambiar por “bajos mundos”. Los bajos mundos sí que le parecían sucios al censor, y les dejó claro a todos que los altos mundos eran intocables en la España de 1965. Pero nosotros sabemos que la suciedad de los altos mundos, como querían cantar en principio los Sirex, era y es mucho, mucho mayor.

Hoy, 54 años después, por fortuna tenemos democracia, y podemos barrer a los políticos que no nos gusten con nuestro voto cada cuatro años. Seguramente no es mucho, pero es algo que no podían hacer los españoles de 1965 y solo por eso ya merece la pena ir a votar hoy. Y en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN damos fin al larguísimo ciclo electoral que estamos atravesando con los Sirex y su muy celebrada “Si yo tuviera una escoba”