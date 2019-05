El CBV pone punto y final a una histórica temporada

Llegaba el Marín Peixegalego a la cancha del CB Villarrobledo dispuesto a defender los 16 puntos de renta cosechados en el primer asalto de la eliminatoria pero perfectamente conscientes de que no iba a ser ni mucho menos un objetivo sencillo. Así se lo recordó el conjunto manchego ya en unos primeros compases en los que el 0-4 inicial de los gallegos no supuso una amenaza para ellos. Especialmente cuando comenzó a carburar la maquinaria de un Pa Mor Diane que, con tres acciones consecutivas, lograba neutralizar el buen inicio de su rival (8-9). Con Diane acaparando la atención de la defensa del Marín Ence Peixegalego, el equipo local aprovechó para encontrar nuevas vías de anotación a manos del infalible Jalen Nessbit y, en especial, de un Ronald Lee, que sumaba con eficacia desde el perímetro (17-10). Con siete puntos de desventaja en apenas 8 minutos, los de Javi Llorente recibieron el primer aviso serio de la noche lo que les obligó a reaccionar en el tramo final de un primer cuarto en el que no terminaban de sentirse cómodos en ataque (17-13).

Convertido en el auténtico generador de puntos de los manchegos, Diane siguió a lo suyo en el inicio de un segundo cuarto en el que la gran mayoría de opciones ofensivas de su equipo pasaban por sus manos. Coqueteaban los de Manu Jiménez con la decena de puntos de renta y eso se tradujo en un nuevo impulso en su juego mediado un segundo cuarto en el que el rebote defensivo y las transiciones locales provocaron que Javi Llorente parara el partido (31-19).

Y no le fue nada mal a los suyos tras ese “momento pizarra” porque desde ese mismo momento el conjunto pontevedrés dio un paso al frente apoyándose en el acierto de Gerard Sevillano y el crecimiento de la línea exterior (40-35).

Siguió insistiendo el CB Villarrobledo en el comienzo de la segunda parte pero todos y cada uno delos golpes propiciados en ataque por los locales encontraban rápida respuesta en las filas de un Marín Ence Peixegalego que parecía ir a por todas en el encuentro.

Así pudo comprobarse en el tramo medio de un tercer cuarto en el que los primeros puntos de Antonio Pantín daban otro aire a un equipo en el que el reciente MVP Taiwo Badmus llegaba a poner a los suyos por delante (50-51). Las cosas se complicaban para el equipo manchego pero, pese a ello, el equipo no bajaba los brazos llegando al término del tercer cuarto con un marcados favorable pero insuficiente (57-56).

Comenzaban así los hombres del CB Villarrobledo una lucha contra el rival pero también contra un reloj en el que el tiempo pasaba a ser su peor enemigo. Los de Júnior Jiménez se quedaron a medio camino y vencieron por ocho puntos (78-70), aunque en algunas fases del partido dieron la sensación de poder remontar la eliminatoria.

Fuente: CB Villarrobledo