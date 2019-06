R.E.M. y la matanza de Tiananmen en China

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA #61. EMISIÓN 02/06/2019

Corría el mes de junio de 1989. Un año en el que el comunismo se tambaleaba en todo el mundo. En China, un grupo de estudiantes opositores llevaba enfrentándose contra el régimen comunista desde el mes de abril de ese año y el día 4 de junio las manifestaciones acabaron por ser salvajemente reprimidas por las autoridades militares chinas, que enviaron tanques a la Plaza de Tiananmen, epicentro de las protestas, con el fin de aplastar la rebelión. Todavía hoy no se sabe la cifra exacta de muertos, oscilando según las fuentes entre 400 y 2600, y los heridos entre 7000 y 10000. La cifra de arrestados y encarcelados también se ignora. En cualquier caso, una represión brutal.

Y semejante acontecimiento les inspiró a R.E.M., uno de los mejores grupos de rock americano de los años noventa, una canción que les catapultó a la fama aunque en ella apenas se hablara de aquellos hechos. En el año 1991 publicaron “Shiny happy people”, la que traemos hoy a 'LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN'. Un tema comercial, bailable, facilón y pegadizo. Una canción bastante boba y tonta que, sin embargo, hizo ricos a sus autores. El cantante de R.E.M., Michael Stipe, lo reconocía así: se avergonzaba de ella y ha contado en multitud de entrevistas que, directamente, la odia. Llegó a declarar que deberían llevarlo al Tribunal Internacional de La Haya por las tonterías que había llegado a decir por defender una canción que, al final, les dio tanto dinero y fama como disgustos, malas críticas y merma de su prestigio. Porque “Shiny happy people” era, hay que decirlo, impropia de un grupo tan bueno, tan serio y tan solvente como R.E.M. Hoy día es una canción popular en el mundo infantil y se escucha mucho en guarderías.

Ya hemos dicho que “Shiny happy people” no mencionaba en la letra los hechos de la matanza de Tiananmen, pero que se escribió en referencia a los mismos. En realidad, venía a ser una parodia de un poster chino de la época en el que no aparecían ni los tanques, ni los militares, ni los heridos, ni los muertos de la plaza de Tiananmen, sino un grupo de gente feliz con sonrisas brillantes y que se cogían las manos. Esa gente feliz y sonriente, los “shiny happy people holding hands” de los posters comunistas y del machacón estribillo de la canción eran la propaganda con la que las autoridades chinas querían ocultar en realidad la brutal represión de aquellos meses.

Treinta años después, la cancioncica ya cansa, aquellos hechos se han olvidado y el régimen logró acabar con la insurrección de forma que no ha vuelto a reproducirse nada parecido en tres décadas. Queda la famosa foto icónica de aquel héroe solitario que se plantó delante de un tanque y lo paró en la plaza de Tiananmen en Pekín. Unos meses después, en noviembre del 89, cayó el muro de Berlín, los países de la Europa comunista fueron desplomándose como una pirámide de cartas y la propia Unión Soviética implosionó en 1991. El comunismo chino, no: ahí resiste, incólume, creciendo sin parar y disputándole el liderazgo mundial a los americanos. Ya no sabemos si es comunismo capitalista o capitalismo comunista, pero ahí los tienes: los chinos de los posters siguen sonriendo, quién sabe si de verdad o de mentira, y en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN reflexionamos hoy sobre todo ello con este divertimento irónico de los R.E.M: “Shiny happy people”.