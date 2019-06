La improvisada concentración del Deportivo en Alicante

El Deportivo continúa con su concentración en Alicante. Dani Giménez habla tras el entrenamiento en Benidorm y Carmelo del Pozo valora los esfuerzos realizados para poder realizar este "stage" en Alicante. Además os contamos que los horarios de la última jornada de Liga están en el aire.

Con Carlos Miranda (La Opinión) y Jorge Lema (Diario AS), repasamos cuestiones clave de cara a la jornada de mañana martes. Finalizamos el programa con el repaso al resto de marcadores del fin de semana, con especial acento en los play off de ascenso y descenso del fútbol, el final de la OK Liga para el Liceo y la renovación de Andrea Pérez con Maristas.