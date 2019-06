Centrados no descarta integrarse, en un futuro, en otra formación política

El presidente de Centrados Segovia, Juan Ángel Ruiz, ha hecho balance de las pasadas elecciones municipales en los micrófonos de Radio Segovia. Ruíz, cuyo partido no ha logrado representación en la capital ni en la Diputación, ha encontrado aspectos positivos en los resultados electorales de la formación segovianista.

“Los resultados no son del todo lo esperado, no hemos conseguido entrar en el Ayuntamiento de Segovia que nos lo habíamos marcado como objetivo, pero hemos logrado asentarnos como cuarta fuerza política y en ese aspecto podemos estar satisfechos. Sabíamos que íbamos con una marca nueva y que no íbamos a poder llegar a todo el mundo”, ha dicho. Ruiz ha manifestado, además, que han sido varias las personas las que han transmitido a los dirigentes del partido su pesar por no haber alcanzado mayor representación y, que es ahora, cuando la gente de a pie se da cuenta del trabajo que ha hecho el partido durante los últimos cuatro años.

Con respecto a si la presentación del partido a las elecciones generales ha sido beneficioso o no, Ruiz ha explicado que la intención de Centrados era darse a conocer a la ciudadanía y reforzar la marca para afrontar con más garantía de éxito las municipales.

Centrados ha conseguido la alcaldía en Cabañas de Polendos y aspira a gobernar en Mozoncillo, en la que se ha convertido en la segunda fuerza política. El futuro más inmediato de la formación pasa por un congreso que tendrá lugar en los próximos meses. Por último, Ruiz no ha descartado que el futuro de Centrados pase por la integración en otro partido