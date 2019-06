La algecireña Vanesa Jiménez campeona andaluza de Bikini Fitness

Hasta hace un par de años Vanesa era una de esas jóvenes a las que le gustaba hacer ejercio en el gimnasio y salir a correr, aunque como ella misma nos ha confesado, "notaba que necesitaba algo más, no estaba contenta con mi cuerpo y busqué algo más. Encontré a un entrenador personal, Miguel Sánchez, que desde el primer momento que me vio me dijo que servía para esto, así que nos pusimos a trabajar" y en solo cuatro semanas ha conseguido ya varios primeros puestos.

Vanesa Jiménez Alvarado se ha proclamado campeona de Andalucía de Bikini Fitness en el campeonato celebrado en Jerez este pasado fin de semana. "El bikini fitness consiste en tener un cuerpo tonificado, sin demasiado volumen muscular. Es una rama del culturismo, más enfocada a la mujer, que valora mucho la puesta en escena y no es necesario marcar demasiado volumen".

Vanesa dice llevar una dieta sana, "como de todo, pero sano", y solo cuando va a competir realiza una dieta estricta. "Hay que cuidarse mucho, echar muchas horas en el gimnasio y hacer mucho ejercicio. Intento llevar la vida más saludable posible". Vanesa recomienda la práctica de esta modalidad y espera traerse el campeonato nacional en el que participará del 14 al 16 de junio en Madrid.

¡Suerte campeona!