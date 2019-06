Mientras los jurados de los Premios Jaume I, muchos de ellos premios Nobel, se han pasado estos días advirtiéndonos sobre el calentamiento global y la contaminación, especialmente en nuestros mares, también hemos conocido cómo empresas de nuestro país -y de otros desarrollados- trafican con plasticos que envían a países del tercer mundo, como Malasia, que son empleados como grandes vertederos.

Estos plasticos de baja calidad son comprados -en principio- en plantas de tratamiento que deben ser controladas por comunidades autónomas y ayuntamientos, recuerdan desde Greenpeace. Y nuestro Gobierno reconoce que desconoce la magnitud de este tráfico.

Ahora, vemos como en algún lugar por aclarar, el plástico que debía ser reciclado por falta de rentabilidad se pierde y termina en grandes contenedores.

Si los ciudadanos pagamos nuestras tasas de basuras y nuestro IBI, también debemos exigir a nuestros ayuntamientos que las empresas encargadas de la recogida de residuos cumplan con sus obligaciones.

Y no es algo que diga yo, lo dicen los jurados de los premios Jaume I. Nuestros políticos -también los municipales, aunque muchos piensen que no va con ellos- no pueden obviar los objetivos de desarrollo sostenible.