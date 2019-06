Natxo Bellido: "A nadie se le ocurriría cambiar el Ayuntamiento de Valencia por la Diputación"

Mientras PP y Ciudadanos se han emplazado para el lunes para negociar la alcaldía y la Diputación de Alicante, y a menos de diez días para el pleno de investidura, Compromís asegura estar ya preparado para "liderar la oposición" en ambas instituciones. Esta semana han hecho autocrítica en su asamblea local y este jueves Natxo Bellido la ha repetido en Hoy por Hoy Alicante.

Reconoce Bellido que es "momento de parar y ver cómo afrontar las debilidades" para "reforzarse de cara al futuro", pues en el presente "hay una mayoría de derechas en el Ayuntamiento" que, cree Bellido, que terminará pactando.

No obstante, advierte de que, aunque PP y Ciudadanos no necesiten a Vox para gobernar, sí será clave para aprobar acuerdos durante la legislatura y eso le preocupa tanto como que la alcaldía de Alicante no se decida aquí. Cree que "a nadie se le ocurriría cambiar el Ayuntamiento de Valencia por la Diputación de Valencia" como el PSPV ha ofrecido a Ciudadanos en Alicante.

Bellido también critica a la formación naranja porque no entiende que esté "arrodillada ante el PP" en la Diputación, dado "el pasado de corrupción" que tienen los populares en esta institución y después de que el PP haya gobernado los últimos años con un tránsfuga de Ciudadanos.

En clave interna, Bellido admite que necesitan una reflexión "global y compartida" en Compromís porque han perdido representación "en ayuntamientos muy importantes" sobre todo en el sur de la provincia, pero no cree que "la culpa sea de la dirección en Valencia". "La responsabilidad en el caso de Alicante es nuestra", ha concluido Bellido.

Escucha aquí la entrevista íntegra a Natxo Bellido en Hoy por Hoy.