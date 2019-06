Los servicios de seguridad en la vía pública se prestarán con armas. Su uso por las policías locales dejará de ser prerrogativa de los alcaldes. Esta es una de las novedades que Gobierno vasco y PP han pactado en la nueva Ley de policía.

En Euskadi, 43 de las 81 policías locales no están equipadas con pistolas. Para los sindicatos policiales el porte de armas es inherente a la labor policial. Y es necesario equipararse a la Ertzaintza. Y la delincuencia ha evolucionado: se tienen que enfrentar a navajas o pistolas con porras extensibles. Por eso, llevaron hasta los tribunales al alcalde de Eibar. La Justicia dio la razón al Primer edil, pero pidió que lo justificara. No hay menos delincuencia, les dijo, donde portan armas de fuego, no son necesarias y ya está la Ertzaintza para las situaciones que lo requieren.

Ni los agentes se ponen de acuerdo. Añadan un último argumento a la coctelera: que al uso de armas se le asociará el plus de peligrosidad y la previsible petición de un aumento de sueldo. Al final, todo se reduce al dilema de si la policía municipal es más policía que municipal o más municipal que policía. Esa es la cuestión.