La rapera Sapckrah, seleccionada en la 3ª edición de Música Propia

A La Sapckcrah la conocimos como presentadora de “Es necesario”, proyecto colaborativo en favor de la promoción y difusión del rap en la provincia de Córdoba. Almudena ha estado en Hoy por Hoy Córdoba para contarnos que no para de escribir (desde los 12 años escribe poesía para “desestresarse”) y de estudiar, porque vivir de la música, también del rap, no es nada fácil. Y chicas en el rap cordobés? “…chicas no tanto, estamos unas poquitas, pero ya se verá tiempo al tiempo …”, y animan a que salgan, que se expresen, que esto es Rap.

La Sapckrah en Radio Córdoba / Cadena Ser

Ahora anda componiendo de manera muy, muy …”muy undregorund, muy basto , muy hardcore, muy rap andaluz, muy rap cordobés…”. Trabaja con su socio VIctor Vargas, conocido como Chaos Summoner, Dj y productor musical, y lo hacen de manera fluida “…ella siempre viene al estudio preparada y tiene muy claro lo que quiere, viene con los deberes hechos …”. Y así ha venido a los estudios de Radio Córdoba, con todo muy claro, para competir en Música Propia con “Señales".

