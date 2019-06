Álex: "Hay que saber jugar un partido así"

El Deportivo se juega este sábado el acceso al play off de ascenso. Será, en casa, dependiendo de sí mismo y frente a un equipo ya descendido como es el Córdoba. La suma de esos factores invita a considerar a los coruñeses como los favoritos para alcanzar la fase de ascenso. Un hecho que no debe derivar ni en la confianza, ni en la relajación. Esa es una de las luchas que afronta el equipo en la previa del encuentro: evitar creerse que el objetivo ya está conseguido.

Álex Bergantiños ha comparecido esta mañana en la sala de prensa para incidir en ese discurso, de ahí que considere que deben "afrontar o partido co máximo respeto. Temos a obriga de gañar, pero hai que saber xogar o partido e darlle toda a importancia e respeto. Se pensamos que vai se máis sinxelo porque eles están descendidos, será o primeiro gol en contra". Además dada la situación del rival, descendido y con evidentes problemas económicos, Álex considera que para los cordobesistas será una ocasión ideal para "mostrarse de cara ao ano que ven e nada mellor que facelo nun partido co foco da xornada". De lo que no duda Bergantiños es del apoyo que llegará desde la grada. "Va a haber un buen ambiente, es buen horario, un partido decisivo y la afición va a entender el momento y que los vamos a necesitar".

La falta de gol se ha hecho evidente en las últimas jornadas. Frente a Mallorca y Elche del Deportivo se cansó de acumular ocasiones que fue incapaz de materializar. Un problema que el capitán quiso poner en perspectiva ya que, en su opinión "cuando no tienes acierto frustra, pero hemos hecho méritos para ir ganando. En Elche tuvimos balones al palo, balones que sacan bajo palos... si generas, eso es lo que está en tu mano. El acierto va por días. Estamos en una racha que no entran, pero las generamos".

La falta de descanso es un factor que también habrá que afrontar en caso de disputar el play off, con tres días entre cada uno de los partidos. Una acumulación de encuentros que el de la Sagrada Familia considera que "non é moi lóxico que os partidos mais importantes do ano se xoguen en tres días, con 40 e tantos partidos nas pernas que levamos todos. Se debería modificar, pero está posto así, coñecemos as normas e é así para todos".