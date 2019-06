Miguel Llorens: "No descarto volver a jugar en el extranjero"

El pivote petrerí de balonmano, Miguel Llorens se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones con su familia después de haber renovado su compromiso con el Villa de Aranda de la División de Honor Plata y aprovechando esa circunstancia, ha visitado el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” de Radio Elda – Cadena SER donde ha repasado los tres años que lleva jugando fuera de la provincia de Alicante desde que decidió aceptar la oferta del Sant Etienne de la Nacional 1 de Francia donde estuvo dos temporadas hasta que a principio de la pasada se decantó por volver al balonmano español y más concretamente al Villa de Aranda.

Miguel Llorens / Cadena SER

Miguel Llorens valora muy positivamente su paso por el balonmano galo donde adquirió experiencia además de aprender un idioma nuevo, aunque en el debe sitúa el haber jugado poco en ataque a diferencia de lo que está sucediendo en el club arandino donde asegura que se siente muy a gusto“tanto en el club como en la ciudad” destacando que “es muy emocionante ver cómo una ciudad de unos 33.000 habitantes se vuelca con el balonmano de la manera que lo hace la afición de Aranda”.

Reconoce el de Petrer que “la temporada no ha sido fácil porque hubo un momento en el que no salíamos de los puestos de abajo, aunque después de Navidad reaccionamos y finalmente hemos podido salvar la categoría”. A pesar de que insiste en el magnífico trato que recibe en tierras burgalesas, Miguel Llorens, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, recuerda que parece que su carrera profesional está marcada por no permanecer más de dos temporadas en un equipo y por eso, no descarta jugar en el extranjero reconociendo que uno de los países en el que le gustaría jugar es en Alemania“para seguir viviendo experiencias” además de ir subiendo peldaños en su carrera deportiva.