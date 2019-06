Cordialidad en las formas, discrepancia en el fondo

La nueva etapa política en Santiago comienza con el traspaso de poderes entre el equipo de gobierno saliente y el entrante. El alcalde en funciones, Martiño Noriega, y el futuro regidor de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo, escenificaron el inicio del trasvase en un clima de "normalidad democrática", a menos de diez días del 15 de junio, fecha en la que se constituirá la nueva corporación municipal.

La cordialidad se quedó en el plano institucional, porque las relaciones entre Bugallo y Noriega distan de ser idóneas después de una campaña electoral de reproches mutuos y cruces de acusaciones. El PSOE apuesta, en principio, por gobernar en minoría, mientras Compostela Aberta recuerda que siguen teniendo importancia en la corporación y que, aritmética en mano, los socialistas tendrán que contar con ellos para no depender del PP.

Sánchez Bugallo prefiere gobernar en solitario, con diez concejales, tal y como hizo Compostela Aberta en la anterior legislatura, tiene como socio preferente al BNG, y no se plantea, de entrada, pactar con la formación rupturista. El futuro alcalde argumenta que la campaña fue "de gran confrontación" y que los votantes "no entenderían" que ahora fuesen "todos amigos". No obstante, reconoce que estaría dispuesto a incluir a la marea compostelana en los asuntos más importantes de la ciudad.

Por su parte, Martiño Noriega lamenta que no se reconozca en su justa medida al espacio que representa y que no se les invita a participar. Recuerda que su formación es clave en la gobernabilidad, siempre y cuando el PSOE opte por apoyarse en fuerzas preogresistas y no depender del Partido Popular.

El alcalde en funciones asegura que Compostela Aberta asumirá "el rol que le corresponde" y que ejercerán su tarea en la oposición con responsabilidad y lealtad a la postura que han defendido durante sus años de mandato.

En la reunión también participaron los concejales en funciones y el equipo socialista que ocupará los cargos a partir del 15 de junio. Marta Lois afirma que Compostela Aberta facilitó a los miembros del futuro gobierno los informes sobre su gestión en la legislatura y mostró la "máxima disponibilidad" para colaborar durante los próximos días.

Sindo Guinarte, que llevará Relacións Institucionais y Xacobeo, percibió "cordialidad" en el encuentro y espera en que se mantenga a lo largo de las próximas semanas. En la documentación espera encontrar informes sobre la situación de las distintas áreas de la ciudad, los presupuestos y las infraestructuras más importantes, entre otros.