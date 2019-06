La iniciativa 'Races x Life' llega al Hospital Can Misses

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha presentado con la Federación Balear de Automovilismo (FAIB), el evento “Races x Life”, que se celebrará la mañana del sábado 8 de junio, en la plaza de entrada del Hospital Can Misses.

La jornada, según ha explicado uno de sus organizadores en el programa Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera, “va dirigida principalmente a los niños y adultos ingresados en el Hospital Can Misses, pero abierta a toda la sociedad”.

'Races x Life' se celebrará conjuntamente en cuatro hospitales de las Islas Baleares, en el Hospital Universitario Son Espases, Hospital Comarcal de Inca, Hospital Son Llàtzer y Hospital de Manacor.

El evento comenzará a las 9.30 h y finalizará a las 13.30 h. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer y subirse a 15 vehículos de competición (carreras, karts o car cross) y conversar con los pilotos en los boxes que tendrá cada vehículo.

Los pilotos Vicente Bufí, Jordi Romero, Francisco Javier Marí, Rafael Ferrer, Jaume Escandell, Victor Costa, Sergio Sánchez, Fran Verdugo, Mario Collado, Alex Torres, Mario Costa, David Novo, Adrián Alcántara, Nico Boelter y Edu Hinojosa abrirán las puertas de sus vehículos para que el público que se acerque a Can Misses y los pacientes puedan disfrutar de una jornada de motor de alta competición que también contará con múltiples actividades para toda la familia, pintacaras, photocall, juegos, etc.