"No estamos pidiendo la luna, sino sentido común"

PSIB PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca volverán a sentarse este mediodía para intentar desbloquear las negociaciones tras la jornada de ayer donde los ecosoberanistas decidieron darlas por suspendidas por diferencias con el PSIB.

Fuentes de Més per Mallorca explican a la SER que "no se pide la luna, sino sentido común". Los ecosoberanistas han presentado al PSIB un documento en el que entre otras cosas reclaman por escrito el compromiso de los socialistas de que seguirán siendo igual de reivindicativos con el gobierno de Pedro Sánchez que con el de Mariano Rajoy. "Nos dicen que están de acuerdo en la mayoría de puntos pero no con todo y no desvelan en qué no están de acuerdo", explican estas fuentes que admiten que, de momento, no ha habido ningún hecho que les haga sospechar de que no se mantendrán las reivindicaciones pero quieren dejarlo por escrito.

"Tenemos motivos para sospechar", dicen en Més que recuerdan que "Pedro Sánchez lleva casi un año en el Gobierno y, por ejemplo, la Ley Montoro sigue vigente".

En cuanto a las obras pendientes del segundo cinturón y que ahora Més ha puesto encima de la mesa como condición para cerrar el pacto, estas mismas fuentes explican a la SER que es un proyecto que "nunca nos ha gustado y por eso no se ha ejecutado en la pasada legislatura". Añaden que "las discrepancias con el PSIB PSOE han existido en todo momento y si no se han puesto en marcha las máquinas ha sido por las reticencias de Més".

Representatividad y reparto de cargos

Otro de los puntos de fricción está en todo lo relacionado con el reparto de consellerías y de cargos. En la formación ecosoberanista insisten en que están dispuestos a seguir gobernando pero no a cualquier precio.

"Somos conscientes de los resultados que hemos sacado los tres partidos pero el nuevo Govern debe ser representativo y con áreas de peso para todas las formaciones".

Dentro del partido de Més hay quien defiende que "el PSIB no ha sacado mayoría absoluta como para quedarse la presidencia del Govern, del Consell de Mallorca, Ayuntamiento de Palma, presidencia del Parlament y senador autonómico". Son cinco cargos unipersonales, explican, que consideran que no deben ir todos a las filas socialistas.

Insisten desde Més en que "no es un problema de reparto de sillas" sino de representatividad para que el nuevo Ejecutivo sea equilibrado y todas las fuerzas puedan dirigir consellerias importantes para seguir desarrollando las políticas de cambio.