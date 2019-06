Detenido por robar material de la empresa y revenderlo en internet

Robaba el material de su empresa y su pareja lo vendía después en internet. Así hasta sustraer más de 50.000 euros en grifería, aire acondicionado, duchas, toalleros y material de fontanería durante dos años. La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de 31 años como presunto autor de la sustracción reiterada de material de la empresa para la que trabajaba. Su pareja, que se encargaba de dar salida a los productos en portales on line de compraventa, también ha sido detenida.

A principios del mes pasado los gerentes de la empresa, que se dedica a la distribución de importantes marcas de baños y aparatos de aire acondicionado, presentaron una denuncia ante la Policía Nacional por las pérdidas que venían sufriendo hace un par de años. Sospechaban que alguien estaba robando material de su empresa para después venderlo más barato a través de portales de compraventa.

Los investigadores siguieron la pista de los objetos y pusieron el foco en el trabajador detenido. Descubrieron que se aprovechaba de la confianza que tenía con sus jefes para robar el material a escondidas.

El joven esperaba a finalizar la jornada laboral para coger su coche y volver a la nave cuando no había nadie. Aprovechaba para cargar en el maletero todo tipo de material, desde aparatos de aire acondicionado a grifería y tornillería. Los agentes lograron localizar un zulo que el detenido tenía preparado en un trastero de Can Pastilla en el que guardaba el material que robaba. Las ventas eran coordinadas por su mujer, que era conocedora de la procedencia ilícita de todo el material, según la Policía Nacional. Ella facilitaba su teléfono de contacto para no levantar sospechas.

Los agentes detuvieron a la pareja el pasado lunes y encontraron una gran cantidad de objetos robados en la guarida del trabajador. Los investigadores están realizando un inventario del material robado que ha ido desapareciendo. La empresa cifra el robo en unos 800 objetos con un valor total de unos 50.000 euros.