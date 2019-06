MÉS mantiene sus reivindicaciones ante el PSIB y critica que quiera quedarse con todas las presidencias

Se mantienen estancandas las negociaciones del pacte por parte de Més per Mallorca que considera que, hasta ahora, solo está habiendo encuentros informales. No lo ven igual PSIB y Unidas Podemos que sí que hablan de avances programáticos a pesar de que los ecosoberanistas rechazan.

Esta mañana se han vuelto a reunir a tres bandas y donde el PSIB ha visto avances, Més ve una negociación paralizada. Así lo han explicado fuentes de ambos partidos a la SER. Los ecosoberanistas mantienen la exigencia de que para empezar a negociar, los socialistas deben aceptar que habrá un reparto de cargos equilibrado, un compromiso por escrito de que se exigirá a Pedro Sánchez lo mismo y de la misma manera que a Mariano Rajoy y que se replantearán determinados proyectos viarios como el tramo pendiente del segundo cinturón de Palma. "Hasta que el PSIB no acepte esos tres puntos, no empezará la negociación real", dicen en Més.

Pasadas la una de la tarde ha finalizado el encuentro de esta mañana y en Més per Mallorca siguen exigiendo o la presidencia del Parlament o el senador autonómico. En Unidas Podemos y en el PSIB ya les han contestado que hay que hablar del organigrama completo y no de cargos puntuales. Fuentes de Més per Mallorca explican a la SER que no "se pide la luna, sino sentido común".

Los ecosoberanistas critican la postura del PSIB, a quien acusa de querer quedarse con todas las presidencias sin haber conseguido una mayoría absoluta. Nos referimos a la presidencia del Govern, del Consell de Mallorca, Ayuntamiento de Palma, presidencia del Parlament y senador autonómico". Son cinco cargos unipersonales, dicen fuentes de Més, y consideran que no deben ir todos a las filas socialistas.

Los ecosoberanistas rechazan hablar de negociación formal y se limitan a calificar estos encuentros de "contactos informales" porque no se está hablando aún de un programa de gobierno. Sin embargo, en el PSIB sí que hablan de avances en temas programáticos y esta tarde se volverán a ver para seguir avanzando.

Fuentes de la negociación explican que esta mañana en Més han querido conocer cómo estaba la redacción del programa que ya habían avanzado PSIB y Unidas Podemos ya que, hasta ahora, los representantes de Més per Mallorca se han levantado en, prácticamente, todas las reuniones