El encuentro casual entre López Miras e Isabel Franco: "La que mandaba de verdad era Isabel"

En medio de la Trapería, a la vista de algunos curiosos, junto a las reinas de la huerta, una mudanza de cuadros de una galería, y un grupo de voluntarias de la Asociación española contra el cáncer. La escena es digna de una película de Berlanga. Y una cámara de Radio Murcia, que "pasaba por allí", ha podido captarla.

Así se han encontrado Isabel Franco y Fernando López Miras. Ambos iban a donar contra el cáncer y, seguramente por casualidad, se han encontrado en la céntrica mesa del Casino de Murcia.

Al principio Franco no ha querido acercarse: "están ellos", la hemos oído decir. En ese momento donaban el Presidente regional y también la cúpula de CROEM.

Ha sido el empresario Jose María Albarracín el que primero ha saludado a Franco. Después se ha acercado el Presidente. Ha charlado con uno de los responsables de ciudadanos que acompañaba a la candidata y finalmente se han saludado. Ha sido ese momento el que hemos captado con nuestra cámara.

El diálogo, que hemos subtitulado en el vídeo que publicamos, es el siguiente:

FLM: "Yo siempre digo Isabel y Fernando e Isabel dice que la que mandaba de verdad y la que hacía las cosas era Isabel".

IF: "si no, no habría ido todo tan bien como fue".

FLM: "Coincido. Lo peor es que estoy convencido de que es verdad".

Un nuevo gesto de acercamiento entre los dos políticos casi a la misma hora en la que se reunían sus equipos negociadores.