Roosevelt, Zahara, Iván Ferreiro y Viva Suecia protagonizan los conciertos de la primera jornada del Palencia Sonora 2019

La decimosexta edición del festival Palencia Sonora arranca mañana viernes con una jornada protagonizada por Roosevelt, Zahara, Iván Ferreiro y Viva Suecia. Uno de los objetivos de la cita, abrir los conciertos a toda la ciudad para celebrar una auténtica fiesta musical, se materializará en esta primera jornada en el escenario San Miguel (Plaza Pío XII). Cariño será el grupo encargado de dar el pistoletazo de salida al festival a las 13.00 horas. Con la clara influencia de bandas como Los Fresones Rebeldes, La Bien Querida o Joe Crepúsculo, el trío de Lavapiés define su estilo como «tontipop» o «pop de barrio para la bajona». Le tomará el relevo, a las 14.15 horas, otro trío, Colectivo Panamera, que llegará a Palencia con los ritmos más queridos del otro lado del Atlántico, desde la cumbia hasta el calypso, pasando por la rumba y el carnavalito, sin olvidar los toques del viejo rock and roll, el rockabilly y el country.

Las actuaciones en el Parque del Sotillo, recinto principal del festival, arrancarán a las 19.30 horas en el escenario Diputación de Palencia con la actuación de Morlan River, grupo catalán que recientemente se alzaba con la victoria en el Concurso Musical Villa de Ampudia. Por el mismo escenario pasarán, a las 21.15 horas, Mucho, que presentará su último trabajo, ¿Hay alguien en casa?, y a las 23.30 horas Instituto Mexicano del Sonido, que también llega a Palencia con un nuevo proyecto que explora los sonidos de todo el contiente americano. Las actuaciones de este escenario se completarán con los conciertos de Los Pilotos (01.55 horas), banda compuesta por Banin Fraile y Florent Muñoz, miembro de Los Planetas; y de Edu Anmu (04.00 horas), dj defensor del eclecticismo musical, que recala en el festival tras su paso por citas como el Santander Music o el BBK Live.

Los platos fuertes de la jornada aterrizarán en los escenarios palentinos a partir de las 20.00 horas en el escenario Ayuntamiento de Palencia. La primera en pisarlo será Zahara, que llegará con su cuarto álbum, Astronauta, bajo el brazo. La artista jienense cantará sobre la maternidad, las relaciones humanas de su generación o la corrupción a través de ritmos techno pop mezclados con otros más pausados. A las 22.05 horas le relevará sobre el escenario Iván Ferreiro, uno de los artistas más prolíficos de la cultura del pop-rock indie a nivel nacional. En el Parque del Sotillo se escucharán los temas más conocidos de su carrera y aquellos que forman parte de su último disco, Casa.

Pasada la medianoche, a las 00.35 horas saldrá al escenario la banda murciana Viva Suecia, uno de los fenómenos del rock alternativo en España en los últimos años. Con dos trabajos a sus espaldas, La fuerza mayor y Otros principios fundamentales, el grupo ha sido nominado en 2017 y 2018 a Mejor Artista Español en los European MTV Music Awards, alzándose con el galardón en la segunda ocasión. Los conciertos del escenario Ayuntamiento de Palencia llegarán a su fin por todo lo alto a partir de las 02.45 horas con Roosevelt. La crítica ha definido su segundo trabajo, Young Romance, como “optimista” y “desinhibido”, con el amor como tema central. El grupo alemán, liderado por el dj, productor y compositor Marius Lauber, se mueve muy cerca de los sonidos snyth-pop.

Durante toda la noche, en el escenario La Isla, situado también en el Parque del Sotillo, la música sonará de forma ininterrumpida con tres sesiones de dj. El encargado de romper el hielo a partir de las 20.30 horas será Álvaro A. M., un clásico de la escena indie palentina, experto en fusionar la electrónica con el new jazz o el funky. Tras él, le llegará el turno a Say Yes Dj (23.00 horas), actual residente de la sala Maravillas de Malasaña (Madrid), aunque también es uno de los habituales en la programación del Ochoymedio Club. El cartel del viernes se cerrará con Yahaira, una de las mejores dj nacionales, experta en convertir sus sesiones en fiestas con sonidos frescos que van del disco o el house al pop o el electro.

El Palencia Sonora continuará con su programación el sábado, 8 de junio, tanto en el centro de la ciudad como en el recinto del Parque del Sotillo. Esta nueva jornada estará protagonizada por grandes bandas como Monarchy, Novedades Carminha o La Casa Azul, entre otras.

Market y Food Zone

El recinto habilitado para el Festival en el Parque del Sotillo ofrecerá, un año más, un área de servicios de restauración para todos los espectadores que lo deseen con la participación del proyecto de comida callejera Zinfrontera, la Food-Track La Morcillería (Villada), la Pizzería Flotante o La Inquieta, entre otros. Por su parte, la Market Zone acogerá los puestos de Niquis del Páramo, Ground and Pound, Urbana Store, Joyería Salamanca, La Boheme y Pintaderas.

Por otro lado, el servicio de barras del festival contará, por primera vez en la historia de la cita palentina, con vasos de plástico reutilizables que se obtendrán al precio de un euro. Su uso permitirá que el Palencia Sonora fomente un comportamiento sostenible entre los asistentes y que se reduzcan significativamente los residuos que genera el empleo de los tradicionales vasos desechables.