Los floristas cántabros, enfadados con Revilla

No ha sentado nada bien la última intervención del presidente en funciones de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en el programa de Antena 3, ‘El Hormiguero’. Durante su última visita al espacio televisión, el mediático jefe del ejecutivo cántabro pidió que se investigase que pasaba con las coronas de flores de los entierros porque según su opinión, “se podrían estar volviendo a utilizar para otros eventos como ramos por el nacimiento de un bebé o una boda”. Las palabras de Revilla, que provocaron las risas del presentador del programa, Pablo Motos, al recomendar el presidente cántabro a la periodista Gloria Serra, de ‘Equipo de Investigación’, que “investigase ese asunto”, no han hecho ninguna gracia a la Asociación de Empresarios Floristas de Cantabria (ACEF).

Uno de sus asociados, Pablo García, de Floristería Mora, ha explicado en Hoy por Hoy Cantabria, que sintió “una gran impotencia al escuchar esas afirmaciones tan gratuitas”.

Por su parte, José Manuel López Cardeñoso, presidente de ACEF, ha lamentado que su sector se viese atacado innecesariamente por sus despreocupadas e irresponsables palabras, carentes del más mínimo rigor.

Desde la asociación han recordado que “llevan años luchando contra las malas prácticas en la venta de flores y plantas, vigilando y denunciando los casos en los que no se respetan las debidas garantías de cara al consumidor”. Lopez Cardeñoso ha añadido que, aunque no lo especificase, es a estas malas prácticas a las que Revilla quería hacer referencia, y no al trabajo realizado por los profesionales floristas. Sin embargo, en su opinión, al realizar sus acusaciones de una forma tan generalizada ha sembrado la duda sobre toda la profesión.

Por todo esto desde ACEF han exigido a Miguel Ángel Revilla en nombre de todos los profesionales del sector una rectificación pertinente y serena. “Sus palabras fueron un ataque injusto e innecesario, y al ser emitidas desde un medio de comunicación su repercusión más que considerable es tremenda”, ha concluido el colectivo.