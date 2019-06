Coses que ens fan grans

Són eixes coses que de veres ens fan grans. Gestos que fan molt i que semblen insignificants. Més de 6.000 tones de merda encallades en el col·lector nord de València. Bàsicament per culpa d'eixes tovalloles humides que van acumulant-se. Tirar-les al fem i no a l'excusat és fer molt. Com ho és també no tirar els aplicadors dels tampons, els palets de les orelles, fins i tot el paper higiènic. Gestos menuts que fan un bé molt gran. Pensa-ho.