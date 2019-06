Corina Porro llama a recuperar la calle tras asumir la gestora del PP de Vigo

Primera reunión de la gestora del PP vigués. Corina Porro lidera este organismo de transición en el partido en tanto en cuanto no se celebre un nuevo congreso local para su renovación después del batacazo electoral que acabó con la dimisión de la presidenta y candidata a la alcaldía Elena Muñoz. Junto a Corina un primer equipo de 4 mujeres arranca los trabajos de la gestora: las ex concejalas Marta Iglesias como secretaria y Teresa Cendón como portavoz. Además de Rocío Fernández Lixa como representante de Nuevas Generaciones, y Marián García Míguez, que servirá de nexo de unión con el equipo directivo saliente En las próximas semanas, el sector crítico, liderado por Javier Guerra, será incorporado también a la gestora. El objetivo recomponer el partido tras la debacle electoral. En 48 horas ha dicho Corina está el nombre del próximo portavoz del grupo municipal. Lo que no ha aclarado es su futuro al margen de la gestora. no ha querido confirmar los rumores que apuntan a la delegación territorial en sustitución de López Chaves

