Pedrola y Quinto plantan cara en los juzgados contra la estafa de Linceci

Los ayuntamientos de Pedrola y Quinto se suman a la batalla judicial contra la estafa de Linceci, la Liga Nacional contra el cáncer Infantil, y se personarán como acusación particular en la causa que se sigue en el juzgado de Instrucción 2 de Zaragoza.

Es la consecuencia tras haber superado la sorpresa y la indignación inicial como colaboradores estafados por esta entidad. En ambos casos fueron comerciales de Linceci los que contactaron con estos ayuntamientos solicitando colaboración.

En el caso de Pedrola, ocurrió a finales de 2014 y se formalizó con la entrega de 150 euros anuales en 4 años. Su alcalde, Felipe Egido, no oculta su rabia. "Con todo, son 600 euros, quiero decir, que no es una cantidad significativa desde el punto de vista de que me sienta estafado por el dinero; no, me siento dolido por haber utilizado mi buena fe con un argumento que, lógicamente, cualquiera te puede engañar, e incluso a nivel personal".

En el caso de Quinto, fueron 500 euros. Su alcalde, Jesús Morales, muestra su "sorpresa e indignación" porque "de alguna manera, te sientes responsable de haber estado aportando a una entidad que, de repente, resulta que es un fraude y que el dinero, en lugar de utilizarse para los fondos que te decían, estaban siendo destinados para que estos señores vivieran a todo lujo, a todo tren, y te quedas defraudado".

Además, añade, "te planteas si realmente, a otras asociaciones que te piden colaboración, si al final, el dinero que tú has donado llega o no llega al objetivo para el que te lo piden".

En ambos casos, tienen claro que se personarán en la causa. "Queremos que se vea la repulsa y el malestar, y el rechazo del Ayuntamiento de Pedrola", indica Egido, "contra estos desalmados que utilizan, para uso personal, la buena fe de la gente".

El objetivo para el alcalde de Quinto "no es recuperar los 500 euros" pero "consideramos que el Ayuntamiento quiso donar 500 euros para un fin, que no ha sido ese sino que hemos sido engañados y, por extensión, todos los vecinos, y vamos a hacer lo posible por poder recuperar esa cantidad y donarla a otra asociación" y "que los culpables paguen".