El Almería se despide mirando al futuro

En el Almería no es costumbre vivir una última jornada de Liga, bien en Primera o en Segunda, con tan poco en juego en el apartado deportivo. El enfrentamiento con el Albacete aporta más aliciente por la despedida de jugadores importantes en la plantilla, así como el entrenador, y por la vuelta de un Luis Miguel Ramis que logró la permanencia hace dos campañas. Se mira más al futuro que al presente, porque en los despachos se trabaja para anunciar la próxima semana la contratación del nuevo inquilino del banquillo. El proyecto deportivo tiene que girar alrededor de una figura y son varios los nombres que se sitúan en la órbita del club. La primera opción era Jesús Muñoz, hasta ahora ayudante de Fran Fernández, pero en las horas han salido dos nombres: José María Gutiérrez, ‘Guti’, y Álvaro Cervera. En primer lugar, el exmadridista conoce al director deportivo, pero también hay que analizar si encaja en el modelo de proyecto deportivo por que apuesta Alfonso García. Por su parte, Cervera manifestó ayer que no se mueve del Cádiz, a pesar de que varios medios publicaron una tensa conversación con Vizcaíno.

Despedidas

Tan poco se habla del sistema, de los puntos, y de la clasificación, que la afición acudirá al Estadio para ver en acción a unos futbolistas que les han vuelto a ilusionar. ¿Qué pasará con Saveljich, Juan Carlos, Eteki, Rioja, Corpas, Giménez...?, da igual que hagan un buen o mal partido, porque el abonado quiere saber si continuarán en el Almería. En cuanto a llegadas, el club ya tiene cerrados varios jugadores, y algunos llegarán de Segunda B, como el caso del central Tano Bonnín. También hay otros atados, pero por respeto a los clubes que están jugando el Play Off, no se anunciarán en breve. El mercado de la categoría de bronce acapara mucha miradas, y no solo del Almería, que estuvo presente en el Hércules-Barakaldo, sino de otras entidades. Se habla poco del Albacete y sí del nuevo proyecto 2019-2020.