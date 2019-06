Fran: "Nuestra afición se merece todo"

La etapa de Fran Fernández como entrenador del Almería está a punto de finalizar. Por delante tiene 90 minutos en su casa, en el Mediterráneo, para revivir buenos y malos momentos no solo en el banquillo del primer equipo, sino también en las bases. El almeriense prefiere apartarse del foco mediático y dar protagonismo a los futbolistas, que tienen ante sí la oportunidad de sumar 60 puntos y terminar la competición entre los diez primeros, una clasificación meritoria a tenor de los objetivos que presentó el club rojiblanco hace casi un año.

La profesionalidad está por encima de todo y el técnico no oculta que se puede emocionar con sus seres queridos, pero siempre que termine su trabajo en el partido frente al Albacete: “Son siete temporadas en el equipo de mi tierra y será muy especial después del encuentro, porque estaré concentrado. Será un cúmulo de sensaciones y sentiré gran felicidad por lo que he conseguido”.

El equipo

Entiende que los futbolistas hayan bajado el ritmo en las últimas jornadas, sobre todo después de quedarse sin posibilidades de Play Off. Fran dice que cada uno tiene su manera de afrontar este tipo de choques, que bajan el telón de la campaña, y a él le toca elegir los mejores para estar a la altura de las circunstancias: “La motivación más importante es la intensidad, la que cada uno tenga. Es difícil que el entrenador motive al jugador a estas alturas de temporada. Por eso el once será el más competitivo. Sigo viendo al grupo todavía a buen nivel”.

Y resalta que, “es importante que la afición vea que lo damos todo, se lo merece por su apoyo”. Ya dio un aviso Saveljich para que este sábado acuda más público al Mediterráneo para despedir no solo al entrenador, sino también a varios jugadores que cambiarán a aires, bien por traspasos, cesiones o finalización de sus contratos. Se romperá un buen vestuario.

Jugador preferido

Aunque Álvaro Giménez está en el escaparate por sus 18 goles, hay otros futbolistas que han resaltado esta temporada con el Almería, como Juan Carlos, Rioja, Corpas... El míster reconoce que sería muy difícil ensalzar la labor de uno en particular: “Es muy difícil quedarse con uno en especial de esta plantilla. No me llevaría a uno, sino a muchos, porque han hecho una magnífica temporada, incluso de los que no han jugado mucho, por su profesionalidad”. Respecto a la alineación frente al Albacete, no va salirse del guión establecido este año: “Jugará el que mejor esté, es la línea de la temporada. Es verdad que hubo un tiempo en el que repetimos bastante, pero ante el Albacete sacaremos a los mejores”.

Albacete

Clasificado matemáticamente para el Play Off, necesita ganar para optar a la tercera posición, actualmente en poder del Málaga. Luis Miguel Ramis, exentrenador del Almería, ha ilusionado a la afición manchega, que se desplazará al Mediterráneo para seguir peleando por el ascenso. Una última jornada de la que Fran espera la mejor versión de su rival: “Querrán recuperar sensaciones para afrontar el Play Off y es el mejor visitante de la competición junto al Granada. Los dos vamos a querer ganar, pero el objetivo es que la gente disfrute de nuestro último partido”.

También tuvo palabras para los árbitros, y es que a juicio del míster rojiblanco, han tenido fallos importantes en su contra: “Lo estoy viendo desde hace tiempo que no se nos está respetando tanto. El tramo final de Liga es difícil para los árbitros, porque quizá se tire más hacia el lado del que más se juega. Siento que no se ha respetado lo mismo”.