El éxito de la subida del SMI

Tiene razón el ministerio de trabajo al exigir ahora una rectificación a los malos agoreros que apuntaron una brutal subida del paro por la subida del salario mínimo interprofesional que decidió el gobierno socialista de Sánchez tras acuerdo con Podemos. Recordarán que el propio Banco de España, ahí es nada, llegó a cifrar la pérdida de empleo por la subida en más de 125000 empleos. Nada de eso ha pasado, justo lo contrario. No puede ser que una institución como esta llegara a jugar, antes de una cita con las elecciones generales, a la política o es por lo menos lo que pareció.

No se ha perdido empleo por ello. La subida del salario mínimo ha sido un éxito incompleto, porque ha beneficiado según el sindicato CCOO a más de 1,2 millones de personas que es lo positivo y lo peor que existe un grupo de personas que ni saben que tienen derecho a pedir subida porque se les ha incluido los pluses de antigüedad, turnicidad etc, que según ellos no se puede incluir en el salario mínimo y por ello va a realizar en toda España una campaña de información. Canarias lo de siempre entre las Comunidades donde más se incumple según el sindicato, aunque al mismo tiempo también donde más trabajadores se han beneficiado. Y los empresarios de la CEOE dicen lo contrario con el mismo estatuto de los trabajadores en la mano. Así que lo interpretarán los tribunales de justicia que para eso están.

La Unión Europea había dejado claro que sería bueno la subida del salario mínimo y ha dicho más, que en España se tienen sueldos muy bajos y por tanto que se tienen que subir en general y que todo eso haría que la economía mejorara vía consumo, más dinero para gastar. Pues se confirmó, solo hay que ver los datos del paro en el España y los de la subida de la recaudación en las islas. Se bajó algo el igic y se subió el salario mínimo. Y por ahora aguantamos, no sin la incertidumbre del turismo.

Los agoreros se equivocaron. Ha quedado muy claro, clarísimo y ni siquiera nos han pedido disculpas.