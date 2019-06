Nardy Barrios abandona su acta de concejal mientras el pacto tripartito avanza

La candidata a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria de Coalición Canaria y Unidos por Gran Canaria, Nardy Barrios, ha renunciado a su acta de concejal antes de iniciarse el mandato, por lo que serán concejales Francis Candil y David Suárez, según ha anunciado la mañana de este martes en rueda de prensa.

Barrios seguirá en el grupo municipal como coordinadora de los concejales y sus representantes en las juntas de distrito. Reconoce que toma esta decisión después de unos resultados que no eran los que esperaba y tras una campaña que definió como la mejor que se ha realizado. Además, espera la comprensión de sus votantes ya que no abandonará el Consistorio.

"Me corresponde, por responsabilidad, pero voy a estar ahí en el día a día. De nuevo mi agradecimiento a todos los que me han votado, que estoy segura que van a entender perfectamente mi decisión, que no es ni más ni menos que asumir una responsabilidad que como cabeza de lista tengo al no conseguir los resultados que esperaba", manifestó.

Una renuncia de Barrios que llega el mismo día del segundo encuentro de los candidatos en las pasadas elecciones a la Alcaldía capitalina por el PSOE, Podemos, y Nueva Canarias, Pedro Quevedo, para ahondar en la posible conformación del Gobierno municipal y repetir el tripartito.

Poco más se ha sabido hoy aparte de que sigue avanzando el acuerdo y que tanto PSOE, como Nueva Canarias y Podemos han concretado el 80% de su programa de gobierno, que será de continuidad de la gestión realizada en los últimos cuatro años, como por ejemplo en materias como la movilidad sostenible.

Refuerzo de las políticas sociales, de la lucha contra la violencia machista y dar pasos en materia energética con la introducción de fuentes renovables, para llegar a las 1.200 placas fotovoltaicas instaladas en las dependencias municipales, son algunos de los aspectos que se han acordado. Falta por concretar apartados económicos relacionados con los servicios públicos.

El alcalde en funciones, Augusto Hidalgo, se ha referido también a la decisión de Nardy Barrios de renunciar a su acta de concejal. "No considero que fuera la más detractora de nadie. Eso sí, quizás la más llamativa en sus estrategias de comunicación. Todo el mundo es libre y es respetable la decisión que ha adoptado", dijo en declaraciones a los medios de comunicación al tiempo que le deseó "lo mejor" en su vida.

Hidalgo recordó que Barrios ya dejó el Ayuntamiento una vez y que había decidido volver. "Será que no han cumplido las expectativas -continuó- pero vamos a seguir trabajando para un gobierno de progreso".

Este viernes volverán a reunirse los representantes de los tres partidos en la sede socialista, donde se espera que decidan el reparto de Gobierno.

Mientras tanto, la candidata del Partido Popular (PP), Pepa Luzardo, lamenta que el PSOE quiera reeditar el tripartito cuando el aumento de concejales que ha conseguido la formación socialista le permitiría no repetir con quienes, a su juicio, no han sabido gestionar el Ayuntamiento. Por eso, ofrece dar apoyos a un gobierno municipal en minoría.