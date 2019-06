¿Y si damos una segunda oportunidad cuando la primera impresión no ha sido buena?

Ya hemos oído muchas veces la famosa frase “No hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión”. Y no puede ser más cierta, ya que la primera impresión, es precisamente eso, primera, única. Pero ¿acaso la impresión que nos llevamos de otros debe permanecer invariable? ¿Para siempre?

Es cierto que si alguien no nos genera una buena impresión (lo que cada uno interprete por primera impresión), puede suponer un motivo para evitar un segundo encuentro. Y precisamente por eso, debemos tratar de ofrecer y de poner en valor lo que somos. Pero la vida nos demuestra muchas veces que esa imagen que construimos en nuestra mente al interactuar con alguien por primera vez, no se corresponde con la realidad. En esas primeras impresiones nos dejamos llevar por nuestros prejuicios, por lo que catalogamos como bueno o malo… una serie de filtros que sin duda nos impiden acceder a la otra parte.

¿Qué pasa si, aunque no nos hayamos llevado la mejor de las impresiones, decidimos dar una nueva oportunidad? Pues que, o bien me quedo igual (se confirman mis sospechas), en tal caso, ya he comprobado que no me equivocaba y que lo que veo no va conmigo; o, que descubra a alguien muy distinto de lo que me había imaginado. ¡Ah! ¡sorpresa! Y ahí ambas partes salimos ganando.

Abramos nuestra mente, entendamos que en la pluralidad y la diferencia está la riqueza. Siempre hablamos de lo importante que es ofrecer nuestra mejor versión, pero, seamos sinceros, no siempre tenemos un buen día. Para esas ocasiones, ¿qué pasa si el de enfrente es el que hace el esfuerzo por conocer cómo somos realmente?

Hablamos de estas cuestiones con Marina Estacio, experta en Comunicación Personal.