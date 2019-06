Piden que se marquen las dos casillas de la Renta

Cada año regiones como Castilla-La Mancha reciben, gracias al gesto de marcar la X, en torno a 10 millones de euros para programas destinados al tercer sector: Discapacitados, personas vulnerables y necesitados en general.

Por ello la Mesa por el Tercer Sector lanza un año más su campaña para animar a que se marquen las casillas: no cuesta dinero, no resta ni suma nada, solo hace que el 0,7 % de nuestros impuestos vayan al fin elegido. Es más, marcar las dos casillas (fines sociales e iglesia) hace que lo que se revierte sea no un 0,7 % sino un 1,4: "Una no resta a la otra ni sube los impuestos, se pueden marcar ambas" decía este jueves la presidenta del CERMI Cristina Gómez en una rueda de prensa.

Hablando de duplicar: Desde 2017 las comunidades autónomas gestionan parte de ese montante económico procedente de las casillas. Según datos de la Junta de Comunidades, en nuestra región, ha subido el número de proyectos en estos dos años y también los fondos destinados: 9,7 millones de € en 2017, 10,5 millones y 2018 y, anuncia la consejera Aurelia Sánchez: "Estamos pendientes del reparto que haga el Gobierno de España, pero estamos seguros de que va a superar los 11 millones para la próxima convocatoria".

Casilla para empresarios

Habrá una nueva casilla de 'empresa solidaria' a la hora de tributar el impuesto de sociedades con la que se espera, una vez se dé a conocer, se duplique todo lo destinado a programas y ayudas. La patronal se compromete a darla a conocer entre sus asociados para que, por esta vía, aumente el número de fondos.

Cupón de la ONCE

Ayudará también a que cada vez seamos más los que marcamos casillas solidarias el Cupón de la ONCE. El del próximo día 11 irá dedicado al tercer sector o lo que es lo mismo: la recomendación de marcar las casillas llegará a 5 millones y medio de españoles. Un 45 % de los contribuyentes no marcan ninguna.