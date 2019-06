Los trabajadores de Tuvisa no descartan convocar otra huelga

El comité de empresa de Tuvisa se ha estrenado este miércoles en una rueda de prensa para denunciar que el Ayuntamiento está incumpliendo los acuerdos que alcanzaron en mayo y que provocaron que se desconvocase la huelga de los autobuses urbanos de Vitoria a las puertas de la celebración de la Final Four en la capital alavesa.

El acuerdo firmado en mayo giraba en torno a cuatro medidas: reforzar algunas líneas con más vehículos, además de aumentar el servicio de los gautxoris el fin de semana; la colocación de aseos en las terminales de cada recorrido; la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo (OPE) para estabilizar los puestos eventuales; y un nuevo acuerdo regulador de las condiciones de jubilación, que implique un rejuvenecimiento de la plantilla.

El presidente del comité, Francisco Guzmán, asegura que los acuerdos se deberían haber aplicado el 1 de junio, pero que no ha sido así. Dice que trabajadores de Tuvisa se sienten "engañados". "Una vez conseguida su meta, que no era otra que la desconvocatoria de la huelga del transporte urbano durante la Final Four y antes de las elecciones no cumplen lo firmado por ellos mismos; no tienen palabra".

En el Ayuntamiento se sienten "sorprendidos" por estas denuncias del comité. La presidenta de Tuvisa en funciones, Itziar Gonzalo, asegura que algunos acuerdos ya se han implementado y otros están en camino. "El 1 de junio ya se pusieron en marcha las medidas en el servicio de gautxoris". En cuanto al cambio de las líneas diurnas, Itziar Gonzalo contradice las palabras del comité, dice que "en el acuerdo no había ninguna fecha concreta de puesta en marcha de esta medida", y añade que se implantarán "el 11 de junio".

El comité espera recibir pronto una respuesta del Ayuntamiento. De no ser así Aseguran que "no descartan nada" y que tomarán "las medidas necesarias", lo que incluye una nueva convocatoria de paros y huelga.